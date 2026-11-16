کد خبر: 1390722
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
سیاست » اخبار کلی
سرهنگ تاجیک اعلام کرد

«بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» شعار هفته بسیج

ف سخنگوی سازمان بسیج با تأکید بر اینکه منظومه فکری قائد شهید امت در جامعه نهادینه شده است، گفت: اگر به تحولات جنگ تحمیلی دوم و سوم نگاه کنیم، جلوه‌های بلوغ بسیج مردمی و مردم‌پایه را می‌بینیم.

جوان آنلاین: ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین، در نشست خبری چهل‌وهفتمین سالگرد گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به نقش بصیرت و حضور مردم در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: بصیرت به معنای شناخت زمان، نیاز، دوست و دشمن است و ما جلوه‌های این شناخت را در آنچه از آن به عنوان بعثت ملت در جنگ تحمیلی سوم یاد می‌شود، به‌روشنی مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: مردم در دفاع از وطن و ناموس خود احساس مسئولیت کردند، به میدان آمدند و با درک شرایط، زمان‌شناسی و بصیرت، نقش‌آفرینی کردند.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حضور مردم در حوادث و ناآرامی‌های پیش از جنگ تحمیلی دوم و سوم تصریح کرد: مردم در این مقاطع نیز در صحنه حضور داشتند و توانستند تحولات و حوادث را در مسیری همسو با منافع ملی و تقویت ایران پیش ببرند.

تاجیک با تأکید بر اینکه منظومه فکری مورد اشاره قائد شهید امت در جامعه نهادینه شده است، گفت: اگر به تحولات جنگ تحمیلی دوم و سوم نگاه کنیم، جلوه‌های بلوغ بسیج مردمی و مردم‌پایه را به‌وضوح می‌بینیم. امروز ثمرات این منظومه فکری را در حضور و نقش‌آفرینی ملت مبعوث‌شده در میدان مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: دشمن از این اتفاق و رویداد به‌شدت ضربه خورد؛ همان‌طور که در برابر نیروهای مسلح زانو زد و سر تسلیم فرود آورد، در مقابله و مواجهه با مردم ایران نیز با شکستی چند برابر سنگین‌تر روبه‌رو شد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین حضور و مسئولیت‌پذیری مردم را از جلوه‌های بلوغ اجتماعی و تقویت روحیه بسیج مردمی دانست که در تحولات اخیر کشور نمود پیدا کرده است.

وی با اشاره به رویکردهای محوری این هفته اظهار کرد: برنامه‌های امسال با تأکید بر مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و دفاعی بسیج طراحی شده و هر یک از روزهای هفته به موضوع و عرصه مشخصی اختصاص یافته است.

وی با تشریح عناوین روزهای هفته بسیج گفت: یکشنبه اول آذرماه با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» نام‌گذاری شده و برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه بانوان و خانواده برگزار خواهد شد.

تاجیک افزود: دوم آذرماه با عنوان «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی» به موضوع محله‌محوری اختصاص دارد و در این روز، برنامه‌هایی در حوزه حکمرانی اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های محلی اجرا می‌شود.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: سوم آذرماه با عنوان «بسیج، نخبگان، به توان مردم» نام‌گذاری شده و عرصه‌های علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی محور برنامه‌های این روز خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های چهارم آذرماه بیان کرد: این روز با عنوان «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده عزیز» نام‌گذاری شده و برنامه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردویی در دستور کار قرار دارد.

تاجیک اضافه کرد: پنجم آذرماه نیز با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» به عرصه دفاعی و امنیتی اختصاص دارد و در ششم آذرماه نیز موضوع مواسات و همدلی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این زمینه، طرح‌های مرتبط با تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی از روز جمعه آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پیش از آغاز رسمی هفته بسیج گفت: برنامه‌های امسال از جمعه ۲۹ آبان‌ماه با اجتماع بسیجیان در مصلی، آغاز طرح ملی «ترنم تربیت»، برنامه‌های رشد و مهارت‌های ورزشی، پویش «آیه مقاومت»، رزمایش تولید محتوای بصیرتی و رزمایش «جان‌فدا» آغاز خواهد شد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برگزاری برنامه‌های آموزشی در قالب رزمایش جان‌فدا اظهار کرد: در استان خراسان رضوی، آموزش نیروهای داوطلب در ۱۰۰ میدان با ظرفیت و کیفیت پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند آموزش‌های مورد نیاز برای ایفای نقش در عرصه‌های دفاعی و نظامی را فرا بگیرند.

آغاز پویش کتاب‌خوانی «خط امین ۳» با محوریت هفت کتاب

تاجیک همچنین از آغاز سومین مرحله پویش کتاب‌خوانی «خط امین» خبر داد و گفت: دو مرحله پیشین این پویش با محوریت کتاب‌های معرفی‌شده از سوی واحد شهید امت برگزار شد که در هر مرحله حدود ۹۵۰ هزار نفر مشارکت داشتند.

وی افزود: مرحله سوم این پویش با محوریت هفت کتاب، از جمعه ۲۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود. نکته قابل توجه این است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در این پویش کمتر از ۲۰ سال سن دارند که نشان‌دهنده استقبال نسل جوان از فعالیت‌های کتاب‌خوانی و فرهنگی است.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تقارن این برنامه با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و توجه به توصیه‌های قائد شهید امت در زمینه کتاب‌خوانی تأکید کرد و گفت: این پویش با عنوان «از قهرمان بخوان» در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز رسمی فعالیت شبکه تلویزیونی بسیج در بستر تلوبیون خبر داد و تصریح کرد: این شبکه از مدتی قبل به‌صورت آزمایشی در بستر تلوبیون در دسترس قرار گرفته بود و از روز چهارشنبه فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این شبکه با محوریت بسیج سازمان صداوسیما فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن تبیین و روایت حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و دفاعی است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌هایی همچون اکران نماهنگ‌های فاخر، جمع‌خوانی اشعار حماسی و تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با حضور بسیجیان و در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

تاجیک ادامه داد: تجدید بیعت با قائد شهید امت با حضور در آستان ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در مشهد مقدس نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. دیدار با علما با حضور فرماندهان و بسیجیان و برگزاری اجلاسیه سراسری پیرغلامان حسینی در ارومیه نیز در دستور کار قرار دارد که با مشارکت بسیج صداوسیما و بسیج مداحان برگزار خواهد شد.

بسیج؛ شبکه‌ای فرهنگی، اجتماعی و نظامی

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از این نشست با تبیین ماهیت و مبانی فکری بسیج اظهار کرد: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه‌های ناب خود بر شبکه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی تأکید داشتند و بسیج در حقیقت یک شبکه فراگیر در این سه عرصه است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ابعاد مختلف فعالیت‌های بسیج افزود: اگرچه بُعد نظامی بسیج بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همان اندازه اهمیت دارند و نباید از ظرفیت‌های این حوزه‌ها غفلت کرد.

تاجیک با بیان اینکه بسیج بر دو پایه اصلی ایمان و خودباوری استوار است، گفت: اگر خداباوری و خودباوری در فعالیت‌ها و تصمیمات بسیجیان مورد توجه قرار نگیرد، یکی از ارکان اصلی این نهاد دچار خلل خواهد شد.

وی مسئولیت‌پذیری را در کنار بصیرت و روشن‌بینی از مبانی اصلی تفکر بسیجی دانست و افزود: همه انسان‌ها در جریان زندگی نسبت به جامعه خود مسئولیت دارند و این حس مسئولیت‌پذیری در فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه بسیج محدود به یک ساختار یا مجموعه نظامی نیست، تصریح کرد: بر اساس این نگاه، هر ایرانی که با انگیزه، امید، عشق و غیرت برای خدمت به جامعه و کشور خود گام بردارد، می‌تواند در زمره بسیجیان قرار گیرد.

تاجیک ادامه داد: سازمان بسیج مستضعفین در این مسیر نقش تسهیل‌گر و خدمت‌رسان را بر عهده دارد و مأموریت آن، سازماندهی ظرفیت‌ها، استعدادها، ذوق و اشتیاق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاعی و تبدیل این توانمندی‌ها به اقدامات مؤثر در خدمت به جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در تحولات کشور خاطرنشان کرد: هر گفتمان و رویدادی که به تقویت کشور منجر شود، باید بر پایه حضور و مشارکت مردم شکل بگیرد و بسیج نیز تلاش می‌کند بستر لازم را برای حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

تاجیک در ادامه نشست خبری با تشریح بخش دیگری از برنامه‌های هفته بسیج، از اجرای پویش «نهال امید»، افتتاح ۲۵ مرکز خدمات درمانی و برگزاری رویدادهای گسترده خدمت‌رسانی در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به آغاز پویش «نهال امید» اظهار کرد: اگرچه روز درختکاری در ۲۷ اسفندماه قرار دارد، اما بر اساس نظر کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، امکان کاشت گونه‌های مختلف درخت در این مقطع زمانی نیز وجود دارد. بر همین اساس، پویش نهال امید با استفاده از ظرفیت موجود آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مشارکت در این پویش، در توسعه فضای سبز و کاشت نهال سهیم شوند.

تاجیک همچنین از افتتاح ۲۵ مرکز خدمات درمانی بسیج در سراسر کشور در ۳۰ آبان‌ماه خبر داد و گفت: این مراکز با مشارکت مردم و همراهی خیرین و در چارچوب فعالیت‌های بنیاد تعاون بسیج راه‌اندازی می‌شوند و خدمات درمانی آن‌ها در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «خیابان خدمت، میدان خدمت» بیان کرد: این برنامه ابتدا به‌صورت نمادین در قم برگزار می‌شود و سپس در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. در قالب این رویداد، غرفه‌های خدمت‌رسانی در ۵۰۰ میدان کشور برپا می‌شود تا ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات به مردم به میدان بیایند.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در ادامه از برگزاری اختتامیه بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت در ۳۰ آبان‌ماه خبر داد و اظهار کرد: در این دوره مجموعاً ۱۶۰ اثر نمایشی در جشنواره حضور داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های اول آذرماه در حوزه زن و خانواده گفت: با توجه به تقارن این روز با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، برنامه‌هایی با محوریت تجلیل از مادران و همسران شهدا و تبیین جایگاه بانوان در خانواده و جامعه برگزار خواهد شد.

تاجیک افزود: روایتگری، امداد، تربیت کودک، مدیریت مصرف و اقتصاد خانواده از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های این روز مورد توجه قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود، شعار هفته بسیج در سال ۱۴۰۵ را «بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه گرامی داشته می‌شود.

وی با اشاره به مفهوم جان‌فدایی در اندیشه بسیج اظهار کرد: آنچه امروز در گفتمان‌های مختلف و عرصه‌های گوناگون، از جمله جان‌فدایی برای ایران و اسلام، مطرح می‌شود، ریشه در ماهیت و هویت بسیج دارد و حد اعلای یک بسیجی، جان‌فدا بودن است.

تاجیک در تبیین بخش دوم شعار هفته بسیج نیز گفت: مفهوم مستضعفان معنایی عام دارد و نباید آن را صرفاً به فقر مالی محدود کرد؛ چراکه در نقاط مختلف جهان، آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبانی حضور دارند که برای ورود مؤثر به عرصه عدالت‌خواهی، به حمایت، هم‌افزایی و بهره‌گیری از اندیشه‌های راهبردی نیازمندند.

وی با اشاره به ظرفیت فرامرزی اندیشه بسیج تصریح کرد: شجره طیبه بسیج شکوفه‌هایی دارد که رایحه آن فراتر از مرزها خواهد رفت. امروز در کشورهایی که ملت‌هایشان با سیاست‌های ظلم و استکبار مواجه هستند، زمینه‌های هم‌افزایی و حمایت از جریان‌های عدالت‌خواه وجود دارد.

سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: ترویج این اندیشه و راهبرد، با هدف تقویت هم‌افزایی میان ملت‌ها و گسترش پیام عدالت‌خواهی در سطح جهان دنبال می‌شود.

برچسب ها: بسیج ، تاجیک ، هفته بسیج
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