کد خبر: 1390701
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴
سیاست » اخبار کلی

کوثری: دنبال جنگ نیستیم اما در برابر کسی که مقابل ولایت باشد می‌ایستیم

ث عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما هیچ‌گاه به دنبال جنگ با کسی نیستیم، اما در برابر کسانی که مقابل مکتب ائمه معصومین(ع) و ولایت قرار می‌گیرند، ایستادگی می‌کنیم.

جوان آنلاین: سردار محمد کوثری ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در مراسم کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران و در پادگان شهید سلیمانی، لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله، با اشاره به نقش سختی‌ها در رشد و پیشرفت انسان، اظهار کرد: انسان در سختی‌ها رشد می‌کند، در حالی که برخی جوامع تصور می‌کنند راحت‌طلبی مطلوب است. برای مثال، در آمریکا با اندکی افزایش قیمت بنزین، سوخت یا انرژی، وضعیت زندگی مردم دچار اختلال می‌شود و در اروپا نیز شرایط مشابهی وجود دارد.

وی افزود: در اوایل تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸، بنده نیز به‌عنوان پاسدار وارد سپاه شدم که برای ما افتخار بزرگی بود. در آن زمان اعلام می‌کردند افرادی که وارد سپاه می‌شوند، حداکثر چهار ماه در این مجموعه دوام خواهند آورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در پادگان ولیعصر(عج) که اکنون سپاه حضرت رسول(ص) نام دارد، به ما می‌گفتند حداکثر چهار ماه فرصت دارید و پس از آن یا مجبور به ترک مجموعه می‌شوید یا به شهادت می‌رسید؛ با این حال، ما می‌گفتیم هر مدت که لازم باشد، در این مسیر می‌مانیم و همسرانمان نیز این شرایط را پذیرفته بودند.

سردار کوثری با اشاره به نقش و جایگاه خانواده‌های پاسداران در همراهی با این مجموعه اظهار کرد: همسران پاسداران به‌مراتب محکم‌تر، مصمم‌تر و باصلابت‌تر هستند و فرزندان پاسداران نیز تمام هستی خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش امام راحل در تحولات جهان گفت: امام خمینی(ره) در پایان قرن، جهان را متحول کردند؛ چراکه پیش از آن، دو ابرقدرت دنیا را میان خود تقسیم کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که عراق و هند در حوزه نفوذ شوروی سابق و ایران و پاکستان در حوزه نفوذ آمریکا قرار داشتند. یمن شمالی و جنوبی، کره شمالی و جنوبی و حتی آلمان غربی و شرقی نیز از نمونه‌های این تقسیم‌بندی بودند.

سردار کوثری عنوان کرد: امام راحل با تکیه بر کلام خداوند و مکتب اهل‌بیت(ع) اعلام کردند کسانی که الگویشان ائمه معصومین(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، باید وارد میدان شوند. بر همین اساس، پیروان این مکتب با الهام از فرهنگ عاشورا و آموزه‌های زیارت عاشورا، مسیر ولایت را انتخاب کردند؛ مسیری که به تعبیر مقام معظم رهبری، با مفهوم «إِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ» تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما هیچ‌گاه به دنبال جنگ با کسی نیستیم، اما در برابر کسانی که مقابل مکتب ائمه معصومین(ع) و ولایت قرار می‌گیرند، ایستادگی می‌کنیم.

سردار کوثری با تأکید بر چگونگی شکل‌گیری سپاه اظهار کرد: سپاه با تلاش و مجاهدت نیروهای خود و بر پایه آجرهای حلال ساخته شده است. این مجموعه در ابتدای تأسیس امکانات و بودجه‌ای نداشت و حتی دولت بنی‌صدر نیز بودجه‌ای در اختیار آن قرار نمی‌داد. در آن شرایط، حاج محسن رفیق‌دوست از صندوق جاوید در بازار کمک‌هایی تهیه می‌کرد تا میان نیروها توزیع شود و هرکس به‌اندازه نیاز خود از آن برداشت می‌کرد.

برچسب ها: کوثری ، سردار کوثری ، ولایت
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