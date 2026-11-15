چمران: اجرای قانون هوای پاک باید باجدیت دنبال شود

جوان آنلاین: مهدی چمران امروز در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص آلودگی هوا با بیان اینکه چاره‌ای در این شرایط نامناسب نداریم، اظهار کرد: حیف است تهران، کرج، اراک و اصفهان در این شرایط باشند.

چمران با بیان اینکه بنده نمی‌دانم قانون هوای پاک تا چه حد اجرایی شده است، تصریح کرد: در وزارت کشور دولت شهید رئیسی دو جلسه داشتیم و از تمام مقصران آلودگی هوا دعوت شده بود و هریک گزارشاتی در این زمینه ارائه کردند و تکالیف آنها مشخص شد. امیدواریم انجام این تکالیف با جدیت دنبال شود.

وی در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت خاطرنشان کرد: باید فکر طلایی در این زمینه داشته باشم. باید فکر اساسی و درستی کرد و تعداد اتوبوس‌ها و قطار‌های مترو را افزایش دهیم.

چمران تاکید کرد: توسعه ناوگان مترو باید بیشتر صورت گیرد و دولت با شهرداری و شورا تلاش و هماهنگی بیشتری در این بخش داشته باشند تا حق خود را به خوبی دریافت کنیم. برای تامین اتوبوس‌ها هم باید تلاش خود را افزایش دهیم.

رئیس شورای شهر تهران در مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم پایتخت، گفت: شهر‌هایی که حریم دارند موظفند از حریم حفاظت کنند، اما متاسفانه اختلاف نظر بین شهر‌ها باعث می‌شود عده‌ای سوء استفاده کرده و به حریم تجاوز کنند.