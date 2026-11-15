کد خبر: 1390499
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
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ممنوعیت تردد پلاک های زوج در تهران/ برخورد پلیس با وسایل نقلیه دودزا

س معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه نیز طرح زوج وفرد از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر در توضیح بیشتر اعلام کرد: امروز پلیس با وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاکشان زوج است برخورد و اعمال قانون می‌کند.

سرهنگ کشیر درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به دومین روز از اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، افزود: بار ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ، بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس،‌ بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، ترافیک پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی نیز ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی اعلام کرد: امروز نیز تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند بلامانع است، در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد.

بنابر اعلام مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ کشیر در پایان با توجه به تداوم آلودگی هوا به شهروندان تهرانی، توصیه کرد: با مدیریت سفرهای درون‌شهری، پرهیز از ترددهای غیرضروری و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کنند. فراموش نکنیم هر خودرویی که کمتر وارد خیابان‌ها می‌شود می‌تواند سهمی بسیار بزرگ در پاکیزگی هوای شهر پایتخت و کاهش ترافیک داشته باشد.

برچسب ها: ممنوعیت تردد ، ایمنی تردد، ، معاینه فنی
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