کد خبر: 1390498
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱
جامعه » اخبار كلی

مصرف آنتی بیوتیک در ایران بالاتر از میانگین جهانی

ی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، شاخص مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشورمان را از میانگین جهانی فراتر دانست.

جوان آنلاین: قباد مرادی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، به تشریح وضعیت مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک در کشور پرداخت و گفت: شاخص DDD معیار سنجش میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در کشورها است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان آنتی‌بیوتیک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت به‌ صورت روزانه مصرف می‌شود.

وی افزود: شاخص DDD برای کشور ما بالای ۵۰ قرار دارد، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۰ تا ۲۲ است.

مرادی درباره وضعیت مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران، گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد جزو دو تا سه کشور دارای بیشترین میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در جهان طی سال گذشته میلادی بوده‌ایم.

وی افزود: میزان مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک در کشور بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا محسوب می‌شود و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به‌ صورت نابجا است.

مرادی با بیان اینکه مسئولیت کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، توضیح داد: شاید حتی بیشتر از میزان آنتی‌بیوتیکی که مردم مصرف می‌کنند و موجب مقاومت میکروبی می‌شود، مصرف آنتی‌بیوتیک‌ در دام و طیور در ایجاد این مشکل نقش داشته باشد. بنابراین سازمان‌هایی که متولی این بخش‌ها هستند نیز مسئولیت کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک را برعهده دارند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این زمینه مسئولیت دارد؛ زیرا اگر فاضلاب، آب یا محیط زیست در نقطه‌ای مستعد انتشار یک میکروب یا عامل بیماری‌زای مقاوم شود، احتمال انتشار آن در سایر مناطق نیز وجود دارد. بنابراین یک سازمان به‌تنهایی متولی این موضوع نیست و سازمان‌های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند.

برچسب ها: آنتی‌بیوتیک‌ ، آنتی‌بیوتیک ، وزارت بهداشت
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