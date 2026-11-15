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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
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ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب؛ هشدار کاهش دما و بارش برف

لف یک مسئول هواشناسی گفت: سامانه بارشی از بعدازظهر یکشنبه (۲۴ آبان) وارد کشور می‌شود و با تقویت آن طی دو روز آینده، بارش باران، رعدوبرق، کاهش محسوس دما و بارش برف در ۱۲ استان پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور،، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۴ آبان) در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم است و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، به‌ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز، با نفوذ جریانات سرد شمالی، ابتدا در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل و استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی روزهای دوشنبه (۲۵ آبان) و سه‌شنبه (۲۶ آبان)، با تقویت سامانه بارشی، در شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور، وزش باد، گاهی همراه با رعدوبرق، کاهش محسوس دما و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۲۷ آبان) نیز در برخی مناطق جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و شمال و شرق هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و گاهی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد رخ خواهد داد.

پیش‌بینی هوای تهران در پنج روز آینده

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۴ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای هوا به ۷ و حداکثر دما به ۱۸ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تهران در انتظار بارش و برف؛ موج جدید بارشی دوشنبه وارد می‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت آلودگی هوای پایتخت اظهار کرد: تا روز دوشنبه (۲۵ آبان)، به دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

وی یادآور شد: تا پایان امروز (۲۴ آبان)، به‌ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش محسوس کیفیت هوا در برخی ساعات و افزایش شاخص آلودگی هوا در پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره تغییرات جوی تهران طی روزهای آینده بیان کرد: از روز دوشنبه (۲۵ آبان) تا سه‌شنبه (۲۶ آبان)، با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و گاهی بارش پراکنده و رگبار پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران، گاهی بارش برف دور از انتظار نیست.

هشدار هواشناسی برای ۱۲ استان؛ سامانه بارشی جدید برف و باران در راه است

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در ۱۲ استان، گفت: از بعدازظهر یکشنبه (۲۴ آبان) در استان گیلان، غرب مازندران، شمال استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و مه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف و کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

ضیائیان ادامه داد: این شرایط جوی روز دوشنبه (۲۵ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و همچنین شمال استان زنجان و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۲۶ آبان)، فعالیت این سامانه بارشی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و نیز شمال استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید، بروز تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی، باغداری و دامداری، احتمال ریزش سنگ و رانش زمین به‌ویژه در ارتفاعات برف‌گیر و اختلال در تأمین و انتقال انرژی به‌خصوص در مناطق روستایی و مرتفع از دیگر پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

 

برچسب ها: سامانه بارشی ، باران ، هواشناسی
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