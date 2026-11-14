جزئیات واژگونی مرگبار اتوبوس در ایلام از زبان فراجا / ۷ کشته و ۲۵ مصدوم

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در ایلام گفت: بر اثر این حادثه، تاکنون ۷ نفر جان باخته و ۲۵ نفر مصدوم شده‌اند.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه فراجا طی گفت‌وگویی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل کارکنان شرکت نفت NGL دشت عباس در محور فرعی روستایی منطقه سگر در استان ایلام خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۲۳ امروز، ۲۳ آبان‌ماه، در محدوده بین آبتاف و دشت عباس رخ داد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اتوبوس مذکور هنگام جابه‌جایی کارکنان شرکت نفت دچار واژگونی شد که بر اثر آن تاکنون ۷ نفر جان باخته و ۲۵ نفر مصدوم شده‌اند. مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های شهر دزفول منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به حضور مأموران پلیس راه در محل حادثه از همان ساعات اولیه وقوع آن، اظهار کرد: اقدامات کارشناسی برای بررسی ابعاد این حادثه آغاز شده و علت اصلی واژگونی اتوبوس در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.