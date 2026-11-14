کد خبر: 1390406
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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مدیرعامل مؤسسه تصویرشهر در نشست خبری:

«جان شهر» به دنبال کشف استعداد‌های تازه سینمای ایران است

«جان شهر» به دنبال کشف استعداد‌های تازه سینمای ایران است دبیر رویداد «جان شهر» با تشریح جزئیات این فراخوان با محوریت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، از دریافت حدود ۵۰ طرح تاکنون خبر داد و گفت: آثار منتخب پس از طی فرایند منتورینگ و تکمیل فیلمنامه، در مسیر تولید قرار می‌گیرند
سید مرتضی ذاکر

جوان آنلاین: دبیر رویداد «جان شهر» با تشریح جزئیات این فراخوان با محوریت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، از دریافت حدود ۵۰ طرح تاکنون خبر داد و گفت: آثار منتخب پس از طی فرایند منتورینگ و تکمیل فیلمنامه، در مسیر تولید قرار می‌گیرند. 
نشست خبری رویداد‌های «جان شهر» و «شهر تا شهر» روز گذشته در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. در ابتدای این نشست مریم پیرکاری، مدیرعامل مؤسسه تصویرشهر و دبیر رویداد «جان شهر» گفت: هر مجموعه‌ای پس از طی یک مسیر به بلوغ می‌رسد و باید این بلوغ را بروز و ظهور دهد. روزی که به تدوین «جان شهر» رسیدیم همه به این نتیجه رسیدیم که‌ای‌کاش سند «جان شهر» را در سال اول در اختیار داشتیم. درواقع، در سال اول ما و شهرداری در حال شناخت اجزای یکدیگر بودیم و چهار سال زمان نیاز بود تا به یک سند برسیم. در تعاملاتی که با شهر و شهرداری داشتیم، به چند موضوع رسیدیم که هرکدام زیرمجموعه‌هایی دارند. ترجیح دادیم این موضوعات را به کسانی که علاقه‌مند هستند درباره مسائل شهری فیلم بسازند، ارائه دهیم. این موضوعات شامل «شهر محترم»، «شهر خوش‌پوش»، «شهر خوش‌بو»، «شهر سازگار»، «شهر جوان»، «شهر سلامت»، «شهر داور» و ... است. 
وی ادامه داد: از آنجا که امسال جشنواره فیلم شهر برگزار نمی‌شود، یک میان‌رویداد با نام «شهر تا شهر» برگزار می‌کنیم که مبنای آن «جان شهر» است. این رویداد یک بوت‌کمپ است که افراد برای حضور در آن مصاحبه می‌شوند، سه روز بازدید شهری دارند و یک روز نیز با مدیران شهری جلسه برگزار می‌کنند. 
مدیرعامل تصویرشهر تصریح کرد: مدیران شهری قطعاً از ما به‌عنوان مؤسسه تصویرشهر توقعاتی دارند و ما همواره به آنها می‌گوییم که باید برای فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسان دغدغه ایجاد کنیم. با سفارش دادن به تولید مطلوب نمی‌رسیم بلکه فیلمساز باید دغدغه داشته باشد. در این اردوی سه‌روزه دوستان با دغدغه‌های شهری مواجه می‌شوند و یک روز نیز با مدیران شهری جلسه دارند. پس از همراهی با مربیان، به یک ایده می‌رسند و در اختتامیه جشنواره فیلم شهر برگزیدگان معرفی می‌شوند. 
پیرکاری درباره میزان استقلال فیلمسازان در پرداخت انتقادی به مسائل شهری گفت: در زمینه پرداخت انتقادی، هیچ نهادی مانند ما فیلم «اردوبهشت» را نساخته است و بسیاری به ما می‌گفتند با پول شهرداری علیه شهرداری فیلم ساخته‌اید. ما می‌خواستیم بگوییم مهم است که انسان از خودش انتقاد کند. من همواره معتقدم نقد با غرض و مرض متفاوت است. مهم است چه کسی و برای چه موضوعی می‌خواهد انتقاد کند. ما به کسی پول نمی‌دهیم که با سیاه‌نمایی بخواهد دور دنیا بچرخد. 
وی ادامه داد: برای تولیدات جشنواره فیلم شهر باید چیزی بین جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره فیلم فجر باشد. برای مثال در حال حاضر می‌توانیم با بودجه‌ای حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان کل فیلم را جمع کنیم. افراد باید در فیلم‌هایشان عوامل جدید و بااستعداد را به سینما معرفی کنند. 
مدیرعامل تصویرشهر اظهار کرد: ما نباید تصویر آرمانی از داشته‌ها و ظرفیت‌های خودمان داشته باشیم. ما کسی را نداریم که «ادیسه» و «بازی تاج‌وتخت» بنویسد و باید از همین جوانان و ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و زمینه را برای استعدادیابی فراهم کنیم تا هوای تازه‌ای وارد سینما شود. نویسندگان حرفه‌ای به‌عنوان منتور در کنار جوانان حضور دارند. 
پیرکاری درباره پرداختن به مسئله حجاب گفت: در «جان شهر» موضوع «شهر خوش‌پوش» را داریم. حجاب دو منظر فردی و اجتماعی دارد و من در اینجا کاری به منظر قانونی این موضوع ندارم. ما حتماً خودمان را در زمینه فرهنگ‌سازی در این حوزه موظف می‌دانیم؛ زیرا شهر نباید شکلی آزاردهنده داشته باشد. اگر به دغدغه مشترکی با یک فیلمساز در زمینه پوشش ایرانی - اسلامی برسیم، حتماً فیلم می‌سازیم، اما علاقه‌ای به سفارش فیلم نداریم. 
در ادامه این نشست علیرضا دهقان، مدیر اجرایی کارگاه‌ها و مسترکلاس‌های «شهر تا شهر» نیز بیان کرد: بخشی از برنامه‌های «جان شهر» برگزاری بوت‌کمپ‌هاست که بستر مناسبی برای نویسندگان جوان فراهم می‌کند تا یک محیط حرفه‌ای را تجربه کنند. پیش‌بینی ما این است که تقریباً ۵۰ نفر در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال وارد بوت‌کمپ‌های ما شوند. تلاش شده است از فضا‌های مختلف شهر تهران بازدید کنند، فضا‌هایی که شاید بازدید از آنها برای افراد عادی به‌راحتی امکان‌پذیر نباشد. 
دهقان عنوان کرد: ما در انتخاب استاد همیشه با مشکل مواجه هستیم چه در دانشگاه و چه در جشنواره‌ها. برخی علاقه‌ای به تدریس ندارند و برخی نیز امکان حضور ندارند. در نتیجه با هنرمندان محدودی مواجه هستیم هرچند قبول دارم که می‌توانیم انتخاب‌های بهتری داشته باشیم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سینما ، سبک زندگی ، اسلام
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