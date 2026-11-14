سردار سعید منتظرالمهدی، ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت امنیتی و عملیاتی کشور، از موفقیت‌های چشمگیر فراجا در مهار شبکه‌های سازمان‌یافته موادمخدر، کاهش نرخ خشونت‌های اجتماعی و مدیریت تهدیدات ناشی از سلاح‌های جنگی خبر داد

جوان آنلاین: سردار سعید منتظرالمهدی، ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت امنیتی و عملیاتی کشور، از موفقیت‌های چشمگیر فراجا در مهار شبکه‌های سازمان‌یافته موادمخدر، کاهش نرخ خشونت‌های اجتماعی و مدیریت تهدیدات ناشی از سلاح‌های جنگی خبر داد.

سخنگوی فراجا با اشاره به نتایج عملیات‌های گسترده در حوزه مبارزه با موادمخدر، اعلام کرد: در ۷ ماه گذشته، با تلاش‌های بی‌وقفه نیرو‌های عملیاتی، از ورود ۲۸۷ تن انواع موادمخدر به کشور جلوگیری شده است. این موفقیت که با افزایش ۱۹ درصدی در نرخ کشفیات همراه بود، نشان‌دهنده ارتقای سطح اشرافیت اطلاعاتی پلیس در شناسایی مسیر‌های ترانزیت است.

وی ادامه داد: با افزایش دستگیری‌ها در سطح خرده‌فروشی و انهدام ۱۹ درصدی باند‌های ترانزیت، گام بزرگی در جهت تثبیت امنیت و مبارزه با سوداگران مرگ و موادمخدر برداشته شده است.

سردار منتظرالمهدی یادآور شد: در حالی که شاهد افزایش ۱۴ درصدی در کشف سلاح‌های غیرمجاز بوده‌ایم، بررسی جزئیات نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از این حجم، شامل سلاح‌های جنگی است که با ۹ درصد رشد در کشف نسبت به دوره قبل در مقابله با تهدیدات نوین و تلاش برای مهار هرگونه اقدام جهت ایجاد تنش‌های داخلی است.

وی در ادامه به بهبود شاخص‌های امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: گزارش‌ها حاکی از کاهش چشمگیر میزان خشونت‌های خیابانی است؛ به طوری که وقوع جرایمی نظیر چاقوکشی و قمه‌کشی ۵۳ درصد کاهش یافته و با دستگیری ۱۹۰۰ نفر از اشرار، کنترل فضای عمومی بهبود یافته است. همچنین کاهش ۲۸ درصدی نزاع دسته‌جمعی و ۱۷ درصدی نزاع فردی، حکایت از مدیریت خشم اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه دارد