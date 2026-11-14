درخشش ایران با ۶ نشان طلا در آسمان المپیاد نجوم

تیم ملی ب نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، با کسب ۶ نشان طلا به کار خود پایان داد.

جوان آنلاین: تیم ملی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم (OWAO ۲۰۲۶) در روسیه، با کسب ۶ نشان طلا به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها از ۱۵ تا ۲۳ آبان‌ ۱۴۰۵ در منطقه فدرال سیریوس روسیه برگزار شد و هر شش عضو تیم ملی ب ایران موفق به کسب نشان طلا شدند.

سارینا علم‌پور، پارسیا حسن‌زاده، الشن روحانی، محمدرضا محمدی، بردیا قیلاوی‌زاده و مهدی آریافر، شش دانش‌آموز ایرانی هستند که با عملکرد خود در این رقابت‌ها، هر کدام یک مدال نشان کسب کردند و افتخاری دیگر برای جامعه علمی دانش‌آموزی کشور رقم زدند.