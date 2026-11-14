جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و شهدای والامقام به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: گرامیداشت این ایام و مناسبت‌هایی همچون عاشورا، آثار تربیتی عمیقی دارد. حضرت زهرا (س) برای برپایی عدالت و دفاع و پشتیبانی از مظهر عدالت، یعنی حضرت علی (ع)، به شهادت رسیدند. ما باید از این درس تربیتی بهره‌برداری حقوقی و قضایی کنیم؛ چرا که آن حضرت برای عدالت جان خود را تقدیم کردند و انسان برای رسیدن به تقوا باید عدالت‌پیشه باشد.

به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشییع ۳۵۰ شهید تازه تفحص‌شده همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: این مناسبت‌ها یادآور آرمان‌های انقلاب و شهداست و بار دیگر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق را برای مردم یادآوری می‌کند.

وی همچنین فرارسیدن روز هوافضا را به مسئولان فعلی و عزیزانی که در این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند تبریک گفت و اعلام کرد: پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، اهمیت پیشرفت کشور در این حوزه بسیار آشکار شد؛ لذا امروز درمی‌یابیم که تاکید رهبر شهید انقلاب بر استقلال و پیشرفت در این حوزه چقدر حیاتی بوده است. نیروهای مسلح ما در کنار ایمان مردم و با اتکا به همین پیشرفت‌ها در صنایع موشکی، توانستند پیروزی عظیمی را برای کشور به ارمغان بیاورند.

موحدی‌آزاد در ادامه به نشست کارگروه عفاف و حجاب که در هفته گذشته در دادستانی کل کشور برگزار شد، اشاره کرد و افزود: دادستانی کل کشور با تاکید رئیس قوه قضاییه، مساله عفاف و حجاب را با جدیت دنبال می‌کند. در مرحله نخست، خود ادارات، سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای مسئول باید با فریضه امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله ورود کنند. حجاب یک امر اخلاقی و مرتبط با نظم عمومی است که با عدم رعایت آن، نظم جامعه به‌هم می‌ریزد؛ بنابراین همه اعضای جامعه و تمامی مسئولان فرهنگی و حتی غیرفرهنگی باید به میدان بیایند.

دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت ماست؛ چرا که استفاده از آن جزو حقوق شهروندی ما محسوب می‌شود و با تمام توان از آن دفاع خواهیم کرد.

وی با اشاره به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای تاکید کرد: تمامی تبعات و مسئولیت‌های اقتصادی و حقوقی جنگ‌های تحمیلی بر عهده آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمامی کشورهایی است که به هر شکلی از آن‌ها حمایت کرده‌اند. دشمنان ما امروز متوجه شده‌اند که برهم خوردن اقتصاد کل جهان، از تبعات جنگ‌افروزی علیه ایران است و خود آن‌ها نیز دچار ضرر شده‌اند و گرفتار این مساله شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که نباید وارد جنگ با ایران می‌شدند.

دادستان کل کشور همچنین تشکیل «شورای صلح» برای غزه را از اقدامات ناکارآمدی دانست که برخی کشورها به آن پیوسته‌اند و افزود: در حال حاضر شاهدیم که با بارش باران، بیش از ۷۰ هزار چادر اسکان در غزه از بین رفته و کودکان و زنان در حال تلف شدن هستند؛ این نتیجه همین شوراهای فرمایشی است. با این وجود، امروز فرهنگ مقاومت و انقلاب اسلامی به تمام دنیا صادر شده است و به امید خداوند مقاومت پیروز میدان‌ها خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تسهیل تبادل کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و استراتژیک تاکید کرد و گفت: دولت باید اقدامات لازم را برای تسهیل در تامین کالاهای مورد نیاز مردم انجام دهد.

این مقام عالی قضایی با محکومیت تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: این تحریم‌ها ضد حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت است و ما به عنوان مدعی‌العموم ضمن محکومیت قاطع آن، دفاع از حقوق مردم و پیگیری حقوقی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی همچنین در خصوص پیگیری جنایات جنگی اظهار داشت: ما از روز نخست، چه در داخل و چه در خارج، پیگیر این مساله بوده‌ایم و مکاتبات لازم و جلسات مهم و ضروری در این خصوص انجام شده است. از تمام کسانی که از ما دفاع کردند سپاسگزاریم؛ اما برخی کشورها که به اصطلاح مدافع حقوق بشر به شمار می‌روند، حتی جنایت میناب و به شهادت رساندن مظلومانه ۱۶۸ دانش‌آموز را محکوم نکردند.

موحدی‌آزاد در ادامه از اتصال مجتمع‌های قضایی به سامانه دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: این اقدام مهم در آینده نزدیک به همت دادستانی کل کشور محقق خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به وظایف ضابطان خطاب به آنان تاکید کرد: نظارت بر عملکرد ضابطان باید به صورت ویژه انجام شود. اطلاعات هیچ پرونده‌ای بدون اجازه قاضی پرونده و دادستان نباید به وسیله ضابط منتشر گردد و ضابطان مکلفند صرفاً براساس دستور مقام قضایی عمل کنند؛ چرا که اطلاع‌رسانی ناقص و اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

وی تاکید کرد: قاضی پرونده در صورت تشخیص، اجازه اطلاع‌رسانی را صادر خواهد کرد و رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما نیز باید مجوزهای لازم را از مقام قضایی کسب کرده و نباید تنها به گزارش ضابط اکتفا کنند.

در این جلسه، معاونان دادستان کل کشور نیز به ارائه‌ گزارش عملکرد و اقدامات حوزه متبوع خود پرداختند.