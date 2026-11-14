اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به تداوم آلودگی هوا تا فردا (۲۴ آبان)، از وزش باد و بارش پراکنده در استان طی روز دوشنبه تا سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان ماه) خبر داد.

جوان آنلاین: براساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، تا دوشنبه ( ۲۵ آبان ماه) به‌ دلیل سکون و پایداری جو، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری مورد انتظار است همچنین از امروز تا فردا (۲۳ و ۲۴ آبان ماه) به‌ویژه در ساعات شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، در برخی ساعات کاهش محسوس کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود.

طی روز دوشنبه تا سه‌شنبه (۲۵ تا ۲۶ آبان ماه) با عبور یک موج کم‌دامنه از فراز منطقه در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد، گاهی بارش پراکنده و رگبار و در دامنه‌ها و ارتفاعات گاهی بارش برف مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ( ‌۲۴ آبان ماه) صاف، کمی ابری و غبار محلی با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه (۲۵ آبان ماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی در بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.