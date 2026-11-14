قانون جوانی جمعیت سبب افزایش بیش از ۱۱ درصدی تولد فرزند سوم شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سبب افزایش تولد فرزند سوم در کشور عنوان کرد و گفت: در پنج سال گذشته به رغم شرایط خاص کشور، میزان تولد فرزند سوم بر اساس این قانون از ۱۷.۵ درصد به ۲۸.۸ درصد رسید.

جوان آنلاین: امیرحسین بانکی پور امروز شنبه( ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی، گفت: نخستین نتیجه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این بود که طبق مطالعات دانشگاه شهید بهشتی سقط جنین حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، وی درباره دومین موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: این قانون سبب تغییر در الگوی فرزند سوم خانواده شد. چرا که پیش از این ابلاغ قانون، ۱۷.۵ درصد تولد فرزند سوم در میانگین کشوری بود ولی در آمار جدید تولد فرزند سوم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به ۲۸.۸ درصد رسید که رشد بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره سومین موفقیت این قانون تصریح کرد: قبل از این قانون شیب روند کاهش تولد در کشور ۱۷۰ هزار تولد بود اما پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، میزان شیب کاهش تولدها به ۸۵ هزار تولد رسید که دیگر موفقیت این قانون است‌.

بانکی‌پور با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری، گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت، دلیل این موضوع را بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری برشمرد و گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.

این قانون از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کرد

بانکی‌پور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، تصریح کرد: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.

وی با اشاره به عملکرد قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.