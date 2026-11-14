کد خبر: 1390323
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
جامعه » اخبار كلی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

قانون جوانی جمعیت سبب افزایش بیش از ۱۱ درصدی تولد فرزند سوم شد

بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را سبب افزایش تولد فرزند سوم در کشور عنوان کرد و گفت: در پنج سال گذشته به رغم شرایط خاص کشور، میزان تولد فرزند سوم بر اساس این قانون از ۱۷.۵ درصد به ۲۸.۸ درصد رسید.

جوان آنلاین: امیرحسین بانکی پور امروز شنبه( ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی، گفت: نخستین نتیجه ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این بود که طبق مطالعات دانشگاه شهید بهشتی سقط جنین حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، وی درباره دومین موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: این قانون سبب تغییر در الگوی فرزند سوم خانواده شد. چرا که پیش از این ابلاغ قانون، ۱۷.۵ درصد تولد فرزند سوم در میانگین کشوری بود ولی در آمار جدید تولد فرزند سوم پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت به ۲۸.۸ درصد رسید که رشد بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره سومین موفقیت این قانون تصریح کرد: قبل از این قانون شیب روند کاهش تولد در کشور ۱۷۰ هزار تولد بود اما پس از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، میزان شیب کاهش تولدها به ۸۵ هزار تولد رسید که دیگر موفقیت این قانون است‌.

بانکی‌پور با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری، گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش می‌یافت، دلیل این موضوع را بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری برشمرد و گفت: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: همین افزایش موالید در سال‌های نخست انقلاب باعث شد در دهه‌های بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانواده‌ها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سال‌های کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.

این قانون از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کرد

بانکی‌پور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، تصریح کرد: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.

وی با اشاره به عملکرد قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا می‌شد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یک‌دهم برسانیم؛ به‌گونه‌ای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.

برچسب ها: بانکی پور ، قانون جوانی جمعیت ، فرزندآوری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

بانوی برگزیده دانش

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار