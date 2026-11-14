کد خبر: 1390307
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
جامعه » اخبار كلی

اهمیت منابع یادگیری مکمل در نظام آموزشی

حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی، حفظ و تقویت عادت مطالعه در کودکان را از چالش‌های مهم نظام‌های آموزشی دانست و بر اهمیت منابع یادگیری مکمل در نظام آموزشی تاکید کرد.

جوان آنلاین: رضوان حکیم‌زاده، در بیست‌وسومین نشست تخصصی نمایندگان نشریات رشد سراسر کشور، با اشاره به اهمیت منابع یادگیری مکمل در نظام آموزشی، اظهار کرد: فرایند آموزش و تربیت صرفاً به کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود و مجلات رشد به دلیل برخورداری از قالب‌های متنوع، جذاب و متناسب با ویژگی‌های دوران کودکی، می‌توانند نقش مؤثری در تعمیق یادگیری و تحقق اهداف تربیتی ایفا کنند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به گسترش فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، حفظ و تقویت عادت مطالعه در کودکان را از چالش‌های مهم نظام‌های آموزشی دانست و افزود: افزایش مدت‌زمان استفاده کودکان از نمایشگرهای دیجیتال و پیامدهای آن بر تمرکز، توجه و فرایندهای شناختی، ضرورت توجه دوباره به منابع مطالعاتی چاپی و تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی را دوچندان کرده است.

حکیم‌زاده یکی از ضرورت‌های ارتقای کیفیت مجلات رشد را توجه به اصول یادگیری شناختی عنوان کرد و گفت: حجم اطلاعات و محرک‌های بصری در محتوای آموزشی باید متناسب با سن و ظرفیت شناختی دانش‌آموزان باشد. تراکم بیش از اندازه مطالب و تصاویر می‌تواند تمرکز کودکان را کاهش دهد و بخشی از ظرفیت ذهنی آنان را به‌جای یادگیری، صرف پردازش و تفکیک اطلاعات کند.

وی بر ضرورت رعایت سادگی و خلوتی بصری، انتخاب هدفمند محتوا و انسجام مفهومی مطالب تأکید کرد و افزود: افزایش تعداد مطالب لزوماً به معنای افزایش کیفیت یادگیری نیست و تمرکز بر مفاهیم مشخص و متناسب با ویژگی‌های رشدی کودکان می‌تواند اثربخشی آموزشی مجلات را افزایش دهد.

معاون آموزش ابتدایی، همسویی محتوای مجلات رشد با برنامه‌های تحولی و تربیتی دوره ابتدایی را ضروری دانست و تصریح کرد: در زیست‌بوم جدید برنامه درسی، تلاش شده است برنامه‌های آموزشی و تربیتی در قالبی منسجم و یکپارچه دنبال شوند؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود مجلات رشد نیز در تولید محتوای خود با این رویکرد هماهنگ باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های «هر پایه یک مهارت» و «هویت ایرانی ـ اسلامی» اظهار کرد: مجلات رشد می‌توانند با تولید محتوای متناسب با این برنامه‌ها، زمینه اجرای مؤثرتر فعالیت‌های تربیتی را در مدارس فراهم کنند و به منبعی کاربردی برای معلمان و دانش‌آموزان تبدیل شوند.

حکیم‌زاده خاطرنشان کرد: اگر معلمان بتوانند محتوای مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی را در مجلات رشد بیابند، علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مدرسه، از تولید محتوای موازی جلوگیری می‌شود و ظرفیت این نشریات نیز به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت استان‌ها در تولید محتوای مجلات رشد گفت: ظرفیت تولید محتوای آموزشی و تربیتی نباید به گروه محدودی از نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا محدود شود، بلکه می‌توان با مشارکت معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور، این مجلات را به بستری برای بازتاب تجربه‌ها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های آنان تبدیل کرد.

معاون آموزش ابتدایی پیشنهاد کرد بخشی از محتوای مجلات رشد به آثار و تولیدات دانش‌آموزان اختصاص یابد و استان‌ها نیز به‌صورت هدفمند در تهیه محتوای شماره‌های مختلف مشارکت کنند.

وی افزود: زمانی که دانش‌آموزان و معلمان آثار و فعالیت‌های خود را در مجلات رشد مشاهده کنند، احساس تعلق بیشتری به این نشریات خواهند داشت و زمینه استقبال و استفاده گسترده‌تر از آن‌ها فراهم می‌شود.

حکیم‌زاده در پایان با پیشنهاد برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک میان معاونت آموزش ابتدایی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بر ضرورت بازنگری در چارچوب مفهومی مجلات رشد و تقویت هماهنگی محتوای آن‌ها با برنامه‌های درسی و تربیتی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاری‌های کارشناسی، ظرفیت این نشریات بیش از گذشته در خدمت ارتقای کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان قرار گیرد.

برچسب ها: آموزش ابتدایی ، نظام آموزشی ، رضوان حکیم زاده
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