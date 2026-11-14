قوه قضائیه: مدیر سابق صداوسیما هیچ مستندی برای ادعاهای خود ارائه نکرد

جوان آنلاین: قوه قضاییه اعلام کرد: پس از اظهارات یک مدیر سابق صدا و سیما که در موضوعات مختلف ادعاهایی مطرح کرده بود، دادستانی تهران او را برای ارائه مستندات ادعاهای صورت گرفته به مرجع قضایی احضار کرد.

به گزارش مهر، در پی حضور نامبرده در دادستانی تهران، مقام قضایی خواستار ارائه مستندات درباره ادعاها در رابطه با «شورای موقت رهبری اصل ۱۱۱ قانون اساسی و همچنین برکناری رئیس سازمان صداوسیما» شد که این مدیر سابق صداوسیما نتوانست مستندات و توضیحات قانع کننده ای دال بر صحت ادعاهای خود ارائه کند.

نامبرده هم بعد از احضار با انتشار پستی در فضای مجازی، اعلام کرد: «.... در مصاحبه هیچگاه در مورد شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی چنین نگفته‌ام و تلویحا هم قصد بیان آن را نداشتم... درباره برکناری رئیس صداوسیما از موضوع اطلاع رسمی نداشتم.»