ابطال معاینه فنی ۳۱ هزار وسیله نقلیه در پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال جاری ۱۶ هزار خودروی دودزا جریمه و معاینه فنی ۳۱ هزار و ۷۵۰ وسیله نقلیه در پایتخت ابطال شده است.

سرهنگ فیروز کشیر روز شنبه در تشریح اقدامات پلیس راهور تهران بزرگ برای کاهش آلودگی هوا و ساماندهی ترافیک پایتخت اظهار کرد: بحث معاینه فنی فارغ از اینکه تمام وسایل نقلیه باید آن را دریافت کنند، ابزاری برای کمک به محیط زیست است، وسایل نقلیه نو شماره بنزین‌سوز تا چهار سال و وسایل نقلیه نو شماره دیزل که سوخت آن‌ها گازوئیل است تا دو سال نیاز به گرفتن برگه معاینه فنی ندارند؛ اما همه رانندگان باید وسایل نقلیه خود را به‌صورت دوره‌ای بازدید فنی انجام دهند.

وی با اشاره به افزایش آلودگی هوا در نیمه دوم سال افزود: آلایندگی و آلودگی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول، به دلیل وارونگی هوا بیشتر است. وارونگی هوا باعث افزایش آلودگی می‌شود و افراد سالمند یا کسانی که دارای بیماری‌های ریوی و تنفسی هستند، دچار مشکل می‌شوند. بنابراین لازم است رانندگان حتماً معاینه فنی داشته باشند تا کمکی به هوای پاک در محیط زیست شود.

سرهنگ کشیر گفت: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، امروز و فردا طرح زوج یا فرد از درب منازل اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاک آن‌ها زوج است، مجوز تردد در امروز را دارند. پلیس راهور نیز به عنوان مجری قانون در این طرح حاضر است.

وی تصریح کرد: وسایل نقلیه‌ای که مواد فاسدشدنی حمل می‌کنند، کامیون‌های حمل مواد غذایی، کامیون‌های حمل سوخت و کامیون‌های حمل بتن که مجوز از پلیس راهور تهران بزرگ داشته باشند، می‌توانند تردد کنند؛ اما تردد سایر وسایل نقلیه ی سنگین ممنوع است و توسط دوربین اعمال قانون می‌شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: همکاران بنده در پلیس راهور تهران در ۱۰۰ نقطه از ورودهای شهر ،میادین اصلی و گلوگاه ها مستقر هستند و با وسایل نقلیه دودزا برخورد قانونی انجام می‌دهند.

سرهنگ کشیر در ادامه گفت: طبق تبصره ماده ۴۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در طول مدتی که برگ یا برچسب معاینه فنی خودرو اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فنی، مالک موظف است برای رفع نقص وسیله نقلیه خود به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه کند و پس از رفع نقص، مجدداً برای گرفتن معاینه فنی اقدام کند.

وی آمار اعمال قانون تخلفات مربوط به آلودگی هوا در نیمه اول سال ۱۴۰۵ و مهر ماه امسال در پایتخت را اعلام کرد: اعمال قانون معاینه فنی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۳ هزار فقره و در مهر ماه سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۵۰ فقره بوده است، اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا در نیمه اول سال جاری بیش از ۱۶ هزار فقره و در مهر ماه ۱۴۰۵ نیز بیش از ۵ هزار فقره ثبت شده است، ابطال معاینه فنی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۱ هزار و ۷۵۰ فقره بوده است.

سرهنگ کشیر آمار برخورد با تغییر در ارکان خودرو در پایتخت را نیز اعلام کرد: اعمال قانون تغییر در ارکان خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۵ بیش از ۴ هزار فقره و در مهر ماه ۱۴۰۵ نیز بیش از ۹۰۲ فقره بوده است.

وی افزود: ارکان خودرو شامل شاسی خودرو، اتاق یا بدنه خودرو، رنگ خودرو و موتور وسیله نقلیه است و با تغییر در یکی از ارکان خودرو خارج از چارچوب شرکت تولیدکننده، اعمال قانون انجام می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: گاهی در اثر تصادف ممکن است اتاق یا بدنه خودرو دچار آسیب شده یا از بین برود. در این صورت مالک با مراجعه به مراکز شماره‌گذاری و ارائه درخواست کتبی و مراجعه به کمپانی مورد نظر می‌تواند نسبت به تعویض اتاق یا بدنه خودرو اقدام کند و در ادامه بازدید نهایی نیز باید در مراکز شماره‌گذاری انجام شود.

سرهنگ کشیر در ادامه آمار جمع‌آوری خودروهای رهاشده در نیمه اول سال ۱۴۰۵ را نیز اعلام کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۵، ۲۶۴ دستگاه خودرو توسط جرثقیل به پارکینگ‌های مجاز منتقل شد و ۴۱۲ دستگاه خودرو نیز پس از تماس پلیس با مالکان، توسط مالکان جابه‌جا شد.

وی افزود: در بحث خودروهای رهاشده، پلیس قبل از هر اقدامی ابتدا با مالک وسیله نقلیه تماس می‌گیرد و در صورت جابه‌جا نشدن وسیله نقلیه توسط مالک، خودروی رهاشده به پارکینگ منتقل می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: وجود خودروهای رهاشده در خیابان موجب اختلال در جریان ترافیک، بی‌نظمی و بر هم زدن چهره شهر و مبلمان شهری می‌شود و تجزیه لاستیک و قطعات لاستیکی خودروی فرسوده نیز باعث آلودگی هوا می‌شود.

سرهنگ کشیر تاکید کرد: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌شود. پلاک اصلی فک و پلاک اعزام به تعمیرگاه نصب می‌گردد و وسیله نقلیه نیز به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

همچنین به دلیل نقص فنی، توسط پلیس اعمال قانون لازم نیز انجام می‌شود.