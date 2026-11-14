کد خبر: 1390301
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
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صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا در تهران؛ هوا برای همه ناسالم می‌شود

ف سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا در تهران، طی امروز و فردا (۲۳ و ۲۴ آبان) نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در پی حاکمیت الگوی پایداری جو هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور نخستین هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا در تهران، نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در پی حاکمیت الگوی پایداری جو هشدار داد.

بر اساس این هشدار، از روز شنبه (۲۳ آبان) تا پایان روز یکشنبه (۲۴ آبان)، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی تا سطح ناسالم برای تمام گروه‌ها را از جمله مخاطرات این شرایط جوی اعلام کرده است. همچنین در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در مناطق پرتردد و صنعتی تا سطح بسیار ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

بر اساس اعلام این سازمان، کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما از دیگر پیامدهای احتمالی حاکمیت این الگوی جوی خواهد بود.

سازمان هواشناسی در همین راستا، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت صنایع آلاینده را مورد تأکید قرار داده است.

همچنین خودداری از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و بقایای کشاورزی، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز گروه‌های حساس از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

این سازمان همچنین بر ضرورت کنترل و پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرده است.
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برچسب ها: آلودگی ، آلودگی هوا ، آلودگی‌ها
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