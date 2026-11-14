مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به تأخیر در آغاز روزهای آلوده تهران نسبت به سال گذشته، گفت: هوای پایتخت از دوشنبه بهتر می‌شود.

جوان آنلاین: فاطمه کریمی، با تشریح اقدامات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا، از توسعه ناوگان برقی، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و رایگان‌سازی خدمات مترو و اتوبوس به‌عنوان بخشی از برنامه‌های شهرداری نام برد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، با تغییر شرایط جوی از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، انتظار می‌رود وضعیت کیفیت هوای تهران به‌تدریج بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوای تهران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی پایتخت تبدیل شده است، اظهار کرد: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی تحت تأثیر عواملی همچون منابع انتشار آلاینده‌ها و شرایط جوی، ضرورت پایش مستمر و مدیریت کیفیت هوا را دوچندان کرده است.

کریمی با بیان اینکه در دوره فعلی مدیریت شهری، کاهش آلودگی هوا به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است، افزود: مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها با هدف کنترل و کاهش انتشار آلاینده‌ها در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته که توسعه حمل‌ونقل عمومی، برقی‌سازی ناوگان، نوسازی وسایل نقلیه، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و تسهیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی از جمله محورهای اصلی آن است.

وی، توسعه حمل‌ونقل پاک و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از اقدامات مهم در این زمینه دانست و گفت: تأمین و ورود اتوبوس‌های تمام‌برقی، جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای شارژ وسایل نقلیه برقی در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی ادامه داد: برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل شهری از منظر محیط‌زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه وسایل نقلیه تمام‌برقی هنگام تردد، آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت را به‌صورت مستقیم در محیط شهری منتشر نمی‌کنند. بنابراین جایگزینی تدریجی خودروهای بنزینی و دیزلی، به‌ویژه در ناوگان پرتردد اتوبوسرانی و تاکسیرانی، می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌هایی نظیر اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق کمک کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت کیفیت سوخت در کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: میزان گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل، به‌ویژه در ناوگان دیزلی، در انتشار دی‌اکسید گوگرد و تشکیل ذرات معلق ثانویه نقش دارد.

وی با استناد به داده‌های کیفیت سوخت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: اگرچه میزان گوگرد بنزین در محدوده مجاز استاندارد یورو ۴ قرار داشته، اما غلظت گوگرد گازوئیل، با وجود کاهش نسبت به فصل بهار، همچنان بالاتر از حد مجاز این استاندارد بوده است. از این رو، ارتقای کیفیت سوخت در کنار نوسازی و برقی‌سازی ناوگان، از اقدامات مکمل برای کاهش انتشار آلاینده‌ها محسوب می‌شود.

کریمی همچنین اجرای طرح رایگان‌سازی خدمات حمل‌ونقل عمومی از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ را از دیگر برنامه‌های شهرداری تهران برشمرد و اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش استقبال شهروندان از مترو و اتوبوس‌های شهری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی اجرا شده است و می‌تواند با تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی، زمینه کاهش تردد خودروهای شخصی، ترافیک و انتشار آلاینده‌های ناشی از حمل‌ونقل شهری را فراهم کند.

وی با اشاره به وضعیت کیفیت هوای تهران در ماه‌های ابتدایی پاییز امسال بیان کرد: بررسی‌ها از تأخیر در آغاز دوره روزهای آلوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. البته شرایط جوی، میزان انتشار آلاینده‌ها و سایر عوامل محیطی و مدیریتی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند و نمی‌توان تغییرات کیفیت هوا را صرفاً به یک اقدام مشخص نسبت داد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه تهران در روزهای اخیر بار دیگر با افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مواجه شده است، گفت: پایداری جو، کاهش سرعت وزش باد و محدودیت در جابه‌جایی و پراکندگی آلاینده‌ها از مهم‌ترین عوامل جوی مؤثر در تشدید آلودگی هوای این روزها هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، به‌ویژه با کاهش ارتفاع لایه مرزی جو و بروز پدیده وارونگی دما، آلاینده‌های منتشرشده از منابع مختلف در نزدیکی سطح زمین تجمع پیدا می‌کنند و موجب افزایش غلظت ذرات معلق می‌شوند.

کریمی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره روزهای آینده اظهار کرد: انتظار می‌رود شرایط جوی پایدار و محدودیت در پراکندگی آلاینده‌ها تا روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ ادامه داشته باشد. در این بازه زمانی، تداوم سکون نسبی جو و ضعف جریان‌های افقی و عمودی می‌تواند موجب انباشت تدریجی آلاینده‌ها در لایه‌های نزدیک به سطح زمین و تداوم شرایط نامطلوب کیفیت هوا شود.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه و همزمان با افزایش تدریجی ارتفاع لایه مرزی جو، تقویت ناپایداری‌های جوی و شکل‌گیری وزش بادهای پراکنده، شرایط برای تهویه و جابه‌جایی آلاینده‌ها فراهم‌تر خواهد شد و انتظار می‌رود غلظت آلاینده‌ها کاهش یافته و کیفیت هوای تهران به‌تدریج بهبود پیدا کند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان تأکید کرد: بهبود کیفیت هوای تهران نیازمند تداوم اقدامات اجرایی، توسعه حمل‌ونقل پاک و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و اقدامات مدیریت شهری در کنار مدیریت منابع انتشار و توجه به شرایط جوی می‌تواند در کاهش آلاینده‌ها، ارتقای کیفیت هوا و حفظ سلامت شهروندان مؤثر باشد.