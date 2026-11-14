کد خبر: 1390264
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
جامعه » اخبار كلی

تداوم آلودگی هوای کلانشهرها تا فردا/ کاهش دما و باران از دوشنبه

ق رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) با تقویت سامانه بارشی، باران و کاهش دما دور از انتظار نیست.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: شنبه و یکشنبه (۲۳ و ۲۴ آبان) در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم است و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به‌ویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، ابتدا در غرب سواحل دریای خزر، اردبیل و استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش رخ می‌دهد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) با تقویت سامانه بارشی، برای شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور، وزش باد، گاهی رعدوبرق، کاهش محسوس دما و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا چهارشنبه (۲۷ آبان) در برخی مناطق جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر، گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: طی سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار محلی با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی شنبه‌ ( ۲۵ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی از ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۲- و ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

برچسب ها: آلودگی ، آلودگی هوا ، هوا
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