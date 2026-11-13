اسباب زحمت

هر ساله با رسیدن فصل سرما و وقوع بارش‌ها پلیس از رانندگان می‌خواهد از سفر‌های غیرضروری بپرهیزند، اما به رغم این هشدار برخی از آنها بی‌توجه به این موضوع مهم دل به جاده‌ها زده که در بیشتر موارد به دلیل خرابی خودرو و نداشتن وسایل مورد نیاز از جمله زنجیر چرخ در نیمه راه مقصد مانده و به رغم آسیب رساندن به خود و خانواده موجبات زحمت پلیس، راهداری و هلال احمر را فراهم می‌آورند.

با وجود اینکه پلیس و گروه‌های امدادی در طول سال برای خدمت‌رسانی به کسانی که خود یا به همراه خانواده در جاده‌ها اقدام به سفر می‌کنند، متنوع‌ترین خدمات را ارائه می‌دهند، اما نوع این اقدامات در طول فصول سرد سال ویژه‌تر می‌شود، چراکه وقوع بارش‌ها به رغم همه مزایایی از جمله سیراب کردن منابع آبی را دارد، اما در صورت رعایت نکردن برخی از نکات ایمنی می‌تواند خسارت‌بار باشد، که در این میان بحث اصلی به وقوع پیوستن حوادث رانندگی در طول فصل پاییز و زمستان است که می‌تواند خسارت‌های بسیاری را رقم بزند. آمار‌های گفته شده از سوی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا نشان می‌دهد در حوادث رانندگی زمستان سال گذشته ۲ هزار و ۹۸۰ نفر جان خود را از دست دادند. این آمار در حالی است که عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، بر اثر بارش‌ها و در بیشتر موارد نقص فنی خودرو‌ها از جمله خرابی ترمز و صاف بودن لاستیک‌ها سهم بسیاری در تصادفات داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بیشتر مواقع بارش‌های ناگهانی و پرحجم در بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند به وقوع حوادث ناگواری منجر شود.

این موضوع مهم در حالی است که پلیس راهور فراجا پس از دریافت میزان نزولات جوی از منابع رسمی همچون سازمان هواشناسی از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کند که هموطنان از تردد غیرضروری خودداری کنند و اگر مجبور به سفر هستند از ناوگان ریلی استفاده کنند، اما این هشدار در بیشتر مواقع مورد غفلت قرار می‌گیرد. اما نکته‌ای که جای دارد در این جا به آن توجه شود این است که به رغم بسیج تمامی امکانات پلیس و گروه‌های امدادی برای کمک به رانندگان در جاده مانده باید گفت که به دلیل محدودیت این امکانات جای دارد تا رانندگان در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورده و به تذکرات پلیس توجه کنند. روشن است همکاری و همراهی مردم با هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس اول از همه ایمنی شهروندان را به همراه خواهد داشت. پلیس و امدادگران در سخت‌ترین شرایط در مسیر‌ها حضور دارند از همین‌رو کسانی که با توصیه‌های پلیس همراه نباشند باید منتظر عواقب آسیب‌هایی که در انتظارشان است، بمانند.