جوان آنلاین: باند آدم‌ربایان خشن افغانی که با ربودن مردان افغانستانی و شکنجه وحشیانه آنها، از خانواده‌هایشان دلار اخاذی می‌کردند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی تهران متلاشی شد. اعضای این باند برای تحت فشار قرار دادن خانواده گروگان‌ها، فیلم‌های دلخراشی از بریدن بدن و حتی قطع گوش قربانیان با چاقو برای آنها ارسال می‌کردند. در جریان آخرین عملیات پلیس، مرد جوانی به نام بشیر پس از چهار روز اسارت و شکنجه از داخل سوله‌ای در جاده خاوران آزاد شد و سه نفر از آدم‌ربایان نیز به دام افتادند.

رباینده‌های غیرمجاز!

اوایل آبان‌ماه امسال، تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی، مأمور رسیدگی به پرونده ربودن مرد جوانی شدند که گروگان‌گیران برای آزادی او از خانواده‌اش ۴۰ هزار دلار درخواست کرده‌بودند.

گروگان، مرد جوانی به نام بشیر و تبعه افغانستان بود که به گفته خانواده‌اش برای کار به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده و در دام چند نفر از هم‌وطنانش گرفتار شده‌بود. خانواده این مرد که در کابل زندگی می‌کردند، پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز و فیلم‌های شکنجه فرزندشان، از طریق نماینده سفارت افغانستان در تهران درخواست کمک کردند. نماینده سفارت افغانستان در طرح شکایت خود به بازپرس جنایی گفت: «چند روز قبل اعضای خانواده‌ای در کابل به وزارت امور خارجه مراجعه کردند و خبر دادند پسرشان بشیر که برای کار به ایران رفته، از سوی چند مرد ناشناس ربوده شده‌است. آدم‌ربایان از طریق فضای مجازی با خانواده تماس گرفته و برای آزادی او ۴۰ هزار دلار خواسته‌اند. آنها برای اینکه خانواده را وادار به پرداخت پول کنند، فیلم‌هایی از شکنجه بشیر فرستاده‌اند که در آنها چند مرد ناشناس با تیغ بدن او را می‌برند و به شدت شکنجه‌اش می‌کنند. در یکی از این فیلم‌ها نیز یکی از آدم‌ربایان با چاقو گوش بشیر را می‌برد. خانواده او به دلیل اینکه امکان حضور در ایران را نداشتند، از طریق سفارت شکایت کردند.»



ردپای آشنایان در آدم‌ربایی

با ثبت شکایت، تحقیقات تخصصی کارآگاهان مبارزه با آدم‌ربایی آغاز شد. بررسی فیلم‌های ارسالی نشان می‌داد گروگان‌گیران به احتمال زیاد از اتباع افغانستان هستند که بشیر را به بهانه اشتغال یا انتقال از مرز‌های غربی فریب داده و سپس ربوده‌اند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد خانواده بشیر پس از مشاهده فیلم‌های شکنجه، از طریق صرافی مبلغ ۴‌هزار‌و‌۵۰۰ دلار برای آدم‌ربایان واریز کرده‌اند، اما بررسی تراکنش‌ها نشان داد پول در ترکیه برداشت شده است. این موضوع در حالی بود که هنوز سرنخ مشخصی از محل نگهداری گروگان و هویت آدم‌ربایان به دست نیامده‌بود.

کارآگاهان در جریان بررسی‌های تخصصی به این نتیجه رسیدند که احتمالاً گروگان‌گیران با خانواده بشیر آشنایی دارند، چراکه آنها از وضعیت مالی خانواده و همچنین اقامت خواهران و برادران او در کشور‌های اروپایی اطلاع داشتند و به همین دلیل رقم ۴۰ هزار دلار را برای آزادی گروگان تعیین کرده‌بودند.

با قوت گرفتن این فرضیه، تحقیقات روی بستگان و افراد نزدیک به خانواده متمرکز شد تا اینکه کارآگاهان به مرد جوانی به نام نظیف رسیدند. بررسی سوابق این مرد نشان می‌داد او چند بار به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و چند سال قبل نیز به اتهام دست داشتن در ربودن چند نفر از هم‌وطنانش از سوی پلیس امنیت بازداشت و از کشور اخراج شده‌است. با این حال، او بار دیگر به ایران بازگشته و در یک ساختمان نیمه‌کاره مشغول کار شده‌بود.

از سوی دیگر، بررسی حساب‌های بانکی نظیف نشان داد در مدت کوتاهی مبالغ قابل‌توجهی به حساب او واریز شده‌است. بنابراین کارآگاهان او را تحت تعقیب قرار دادند و سرانجام با طراحی یک قرار صوری و معرفی یکی از مأموران در پوشش کارگری که به دنبال کار است، موفق شدند وی را بازداشت کنند.



آزادی گروگان پس از ۴ روز شکنجه

نظیف در ابتدا هرگونه دخالت در آدم‌ربایی را انکار کرد، اما وقتی با مدارک پلیسی روبه‌رو شد، سرانجام به نقش خود در این ماجرا اعتراف کرد و محل نگهداری بشیر را در سوله‌ای واقع در جاده خاوران به کارآگاهان نشان داد.

با اطلاعات به‌دست‌آمده، تیم تحقیق بلافاصله راهی محل شد و پس از ورود به سوله، بشیر را در حالی پیدا کرد که دست و پایش بسته بود. بررسی‌ها نشان داد این مرد چهار روز در اسارت آدم‌ربایان بوده و در این مدت شکنجه‌های دردناکی را تحمل کرده‌است. در جریان این عملیات، علاوه بر آزادی گروگان، دو نفر از اعضای باند آدم‌ربایی نیز بازداشت شدند.



اخاذی بیش از ۱۵ هزار دلار از خانواده‌ها

با دستگیری متهمان و آغاز بازجویی‌ها، ابعاد تازه‌ای از فعالیت مجرمانه این باند آشکار شد. بررسی‌ها نشان داد بشیر تنها قربانی آنها نبوده و اعضای این گروه پیش از این نیز چند مرد افغانستانی را به همین شیوه ربوده و با ارسال فیلم‌های شکنجه، خانواده‌هایشان را برای پرداخت دلار تحت فشار قرار داده‌اند. در ادامه مشخص شد تعدادی از خانواده‌های قربانیان در تهران و برخی دیگر در پاکدشت از اعضای این باند شکایت کرده‌اند. همچنین تحقیقات نشان داد آدم‌ربایان در مدت کوتاهی موفق شده‌اند بیش از ۱۵ هزار دلار از خانواده گروگان‌ها اخاذی کنند.

با افشای این ماجرا، تحقیقات به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، برای شناسایی سایر اعضای احتمالی باند، کشف ابعاد پنهان پرونده و شناسایی دیگر شاکیان ادامه دارد.



تصور نمی‌کردم دستگیر شویم

نظیف، سردسته باند آدم‌ربایان خشن، درباره دستگیری‌اش می‌گوید: «نقشه ما حساب‌شده‌بود و تصور نمی‌کردم پلیس بتواند به ما برسد. از آنجا که هویت مشخصی نداشتیم، فکر می‌کردم هیچ ردی از خودمان به جا نگذاشته‌ایم و دستگیر نمی‌شویم، اما کارآگاهان خیلی زود ما را شناسایی کردند و تمام نقشه‌هایمان را نقش بر آب کردند.»

گفت‌و‌گو با متهم

نظیف سابقه داری؟

بله. چند سال قبل در پرونده‌ای که هم‌ولایتی‌هایم با ربودن افراد از خانواده‌هایشان در افغانستان اخاذی می‌کردند، دستگیر و از ایران اخراج شدم.

چطور دوباره به ایران برگشتی؟

این بار هم به صورت غیرقانونی و برای کار وارد ایران شدم.

اما دوباره باند آدم‌ربایی تشکیل دادی؟

بله. می‌خواستم با چند آدم‌ربایی پول خوبی به جیب بزنم و برای ادامه زندگی به ترکیه یا یکی از کشور‌های اروپایی بروم.

بشیر را می‌شناختی؟

بله، از بستگان دورم بود.

فکر می‌کردی خانواده‌اش درخواست ۴۰ هزار دلاری را قبول کنند؟‌

می‌دانستم وضعیت مالی خانواده‌اش خوب است. از طرفی، نزدیکانش در ترکیه و اروپا کار می‌کردند و وضع مالی مناسبی داشتند. مطمئن بودم برای آزادی بشیر این پول را پرداخت می‌کنند.

چقدر پول واریز کردند؟

بعد از ارسال فیلم‌های شکنجه، ۴ هزار و ۵۰۰ دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کردند. یکی از دوستانم در ترکیه پول را برداشت و بعد از برداشتن سهم خودش، بقیه را برای من فرستاد.

چطور بشیر را ربودید؟

خبر داشتم برای کار به ایران آمده‌است. با او تماس گرفتم و گفتم کار خوبی برایش سراغ دارم. چون صدای مرا نمی‌شناخت، با او تماس گرفتم، اما برای اینکه شناسایی نشوم، خودم سر قرار نرفتم و همدستانم را فرستادم. آنها بشیر را سوار خودرو کردند و با تهدید چشمانش را بستند و به سوله انتقال دادند.

چرا گروگان‌ها را به شدت شکنجه می‌کردید؟‌

می‌خواستیم خانواده‌هایشان با دیدن فیلم‌ها وحشت و برای آزادی آنها پول پرداخت کنند.

تصور می‌کردی دستگیر شوید؟

نه. من و همدستانم غیرقانونی وارد ایران شده‌بودیم و هویت مشخصی نداشتیم. هر جا هم برای کار می‌رفتیم، خودمان را با هویت دیگری معرفی می‌کردیم. به همین دلیل فکر نمی‌کردم به این زودی شناسایی و دستگیر شویم.

چرا بعد از دستگیری ابتدا اعتراف نکردی؟‌

می‌خواستم پلیس را فریب بدهم. به مأموران گفتم بشیر خودش برای اخاذی از خانواده و خواهر و برادرهایش که خارج از کشور زندگی می‌کنند، نقشه آدم‌ربایی را طراحی کرده‌بود. ادعا کردم قرار بود بعد از دریافت پول، نیمی از آن به بشیر و نیم دیگر به من و همدستانم برسد.

با وجود فیلم‌های شکنجه، فکر می‌کردی پلیس ادعایت را باور کند؟‌

می‌خواستم خودم را از ماجرا کنار بکشم، اما همان فیلم‌های شکنجه باعث شد پلیس ادعای مرا باور نکند.