 میثاق حفظ «استقلال ایران» با شهدای گمنام

جوان آنلاین: در روزی که عطر نام حضرت فاطمه زهرا (س) در جای‌جای ایران پیچیده بود، پیکر‌های مطهر ۳۵۰شهید گمنام دفاع مقدس بر شانه‌های مردمی تشییع شد که آمده‌بودند بار دیگر با آرمان‌های فرزندان این سرزمین تجدید میثاق کنند، شهیدانی که روزگاری برای حفظ استقلال و سربلندی ایران جان خود را فدا کردند و امروز، پس از سال‌ها دوری، به آغوش میهن و مردم بازگشتند تا یادآور بهای سنگین آزادی، عزت و استقلال این سرزمین باشند.

پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران و هم‌زمان پیکر‌های مطهر ۲۴۰ شهید دیگر در سراسر کشور تشییع شدند. این شهدای گمنام در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شلمچه، مجنون، مهران، شرق دجله و چیلات تفحص شده‌اند.

هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم ولایت‌مدار و انقلابی ایران اسلامی در تمامی شهر‌های استان‌های کشور، با حضور گسترده خود، پیکر‌های مطهر شهدای دوران دفاع مقدس را تشییع کردند. مردم سراسر ایران اسلامی با دل‌هایی مملو از عشق به فرهنگ ایثار و مقاومت، بار دیگر نسبت به آرمان‌های شهدا اعلام وفاداری کردند. این مراسم با حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم برگزار شد و جلوه‌ای باشکوه از تکریم مقام شهید و ادامه راه رزمندگان دفاع مقدس را به نمایش گذاشت. تشییع روز گذشته، بار دیگر یاد و نام شهدایی را زنده کرد که بی‌نام‌ونشان، اما سربلند، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند و ملت ایران با شرکت در این آیین معنوی، با آرمان‌های بلند آن عزیزان تجدید بیعت کردند.

بدون شک، تکریم و بزرگداشت شهدای گمنام دفاع مقدس، تکریم فرهنگ ایثار، شهادت و اخلاص، قدردانی و قدرشناسی از شهدای والامقام و تجدید میثاق و ادامه راه پرتلألؤ آن حماسه‌آفرینان دوران هشت سال دفاع مقدس است.

حضور پرشور مردمی

عکس‌ها، فیلم‌ها و گزارش‌های رسانه‌های مختلف از سراسر ایران، حکایت از حضور پرشور مردمی داشت. روز گذشته، همه آحاد ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی، با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در این راهپیمایی سراسری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی، بار دیگر وحدت، انسجام، همبستگی و اراده ملی ایرانیان را به نمایش گذاشتند. از اصفهان و قم تا گرگان و مشهد و سنندج و بیرجند و جای‌جای ایران، مردان و زنان پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس را تشییع کردند.

صدای صریح فرمانده کل سپاه خطاب به دشمن

در تهران، همانند دیگر شهر‌های کشور، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس از دانشگاه تهران تا معراج شهدا برگزار شد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این اجتماع گسترده حضور یافت. او مقابل دانشگاه تهران به جمع تشییع‌کنندگان پیوست و همراه با مردم، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام را بدرقه کرد و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در اجتماع گسترده و پرشور مردم تهران حضور یافت. سرلشکر وحیدی در این مراسم، با اشاره به تهدید‌های دشمن تصریح کرد: «کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده خواهد شد.» او همچنین با اشاره به شکست‌های پی‌درپی دشمن گفت که دشمن باید از این شکست‌ها درس بگیرد؛ در غیر این صورت، درس‌های بزرگ‌تری در راه خواهد بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اظهار داشت: «دشمن را در اعماق مواضعش هدف می‌گیریم.»

او ادامه داد: «ملت ایران در جهان به قدرت و پایداری شناخته شده و همین رمز ماندگاری ایران و انقلاب اسلامی است.»

سرلشکر وحیدی گفت: «تهدید‌های دشمن همان آرزو‌های بربادرفته آنها درباره ایران است.»

او افزود: «نیرو‌های مسلح در عالی‌ترین وضعیت هستند و دشمن را در اعماق مواضعش هدف می‌گیرند.»

پاسخ پشیمان‌کننده به تهدید‌ها

همچنین سردار سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران گفت: «شهدای دفاع مقدس پیشتازان راه انقلاب اسلامی و الگو‌های تعالی انسان هستند و آنچه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس به ارمغان آوردند، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام، ایران اسلامی، جبهه مقاومت و حتی جهان بشری است. رزمندگان اسلام با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا (ع) وارد میدان نبرد شدند و با همین روحیه عاشورایی، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام و جبهه مقاومت به یادگار گذاشتند. مسیر انقلاب نیز، مسیر صدق است. امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند هنگامی که خداوند سبحان صدق ما را دید، دشمنان ما را دچار خواری و ذلت کرد و پیروزی را نصیب ما ساخت.» او با اشاره به فضای معنوی جبهه‌های نبرد در دوران دفاع مقدس یادآور شد: «هشت سال دفاع مقدس سرشار از معنویت و عبادت بود. شهدای ما در دانشگاه دفاع مقدس، مسیری را که امام خمینی (ره) ترسیم کرده‌بودند، پیمودند.» جانشین فرمانده کل سپاه، دستاورد‌های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس را سرمایه‌ای تاریخی دانست: «آنچه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به ارمغان آوردند، سرمایه‌ای ارزشمند برای امت اسلام، ایران، جبهه مقاومت و حتی جهان بشری است.»

سرلشکر ایزدی با اشاره به فتح خرمشهر و تداوم مسیر مقاومت، گفت: «پس از فتح خرمشهر، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خرمشهر‌های دیگری در پیش داشتیم که «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» نمادی از آن است. امام خمینی (ره) نیز در تجلیل از رزمندگان فرمودند: «آفرین بر شما که کشور خود را بر بال ملائکه نشاندید.»

سرلشکر ایزدی با اشاره به ابعاد معنوی و ارزشی آزادسازی خرمشهر، خاطرنشان کرد: «فتح خرمشهر، فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزش‌های متعالی بود.»

او با اشاره به حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعثی عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: «در دفاع مقدس تنها با رژیم بعثی درگیر نبودیم، بلکه جهان غرب و شرق بسیج شده‌بودند تا انقلاب اسلامی را خاموش کنند، اما خداوند نور خود را تداوم بخشید. در صحنه‌های دفاع مقدس نیز انسان‌های والایی را دیدیم که در مسیر معنویت و عبادت گام برداشتند و امام خمینی (ره) با تجلیل از آنان یاد کردند.» جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به هر سطح و هر نوع تهدید دشمنان، پاسخی فوری و پشیمان‌کننده خواهیم داد و بدون محدودیت و در هر جغرافیایی با دشمن مقابله خواهیم کرد. راه ما، راه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علی‌ها است و با اتکا به مردم، این راه را ادامه خواهیم داد. دشمن در موضع ضعف قرار دارد و رزمندگان اسلام محکم ایستاده‌اند. با صلابت، راه مقاومت را تداوم خواهیم بخشید و آن را به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل خواهیم کرد.»

او با اشاره به اهداف دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: «دشمن به دنبال تجزیه و فروپاشی ایران، گرفتن توان هسته‌ای و موشکی کشور، تضعیف جبهه مقاومت و تحقیر ملت ایران بود و می‌خواست نفت این سرزمین را نیز مانند ونزوئلا در اختیار خود بگیرد.»

سرلشکر ایزدی با اشاره به نقش فرماندهان سپاه و ارتش در استمرار مسیر دفاع و مقاومت گفت: «فرماندهان و رزمندگان ما، از جمله سرداران شهید سلامی، رشید، باقری و شادمانی و دیگر عزیزان، همچنین سردار پرافتخار حاجی‌زاده، تلاش‌های بزرگی انجام دادند و دژی پولادین و پیروزمند برای ملت ایران برپا کردند.»

او با اشاره به نقش رهبری انقلاب اسلامی در اقتدار کشور افزود: «قدرت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، در کنار رهبری پیامبرگونه قائد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از عوامل مهم ایستادگی و اقتدار کشور است و حالا مردم ایران با تبعیت کامل از حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، راه خودشان را ادامه می‌دهند.»

سرلشکر ایزدی با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: «رزمندگان حاضر در خط مقدم اعلام می‌کنند که موشک‌هایی با سرجنگی دو تن را در مسافت حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر روانه می‌کنند. این دستاورد، حاصل عنایت الهی و تلاش و مجاهدت فراوان است. امروز ثمره این ایمان الهی، درماندگی مدعیان بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیاست، به‌طوری‌که فریاد آنها از عرشه ناو‌های هواپیمابرشان بلند شده و با فاصله گرفتن صد‌ها کیلومتری، جرئت نزدیک شدن به مرز‌های آبی ایران اسلامی را ندارند.»

سرلشکر ایزدی به حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها اشاره کرد و گفت: «میدان‌ها را رها نکنید تا دشمن نتواند توطئه‌های خود را عملی کند. حضور شما در صحنه بسیار ارزشمند است و روحیه ایثار و دفاع مقدس، امروز نیز در جان و روح رزمندگان ما جاری است.»

پیوند فاطمی و فرهنگ شهادت

بی‌تردید، پیوند میان فرهنگ ایثار و شهادت با سیره و جایگاه حضرت زهرا (س)، در سال‌های پس از دفاع مقدس همواره یکی از جلوه‌های مهم مراسم‌های مرتبط با شهدا بوده‌است، پیوندی که مفاهیمی همچون صبر، وفاداری، دفاع از حق و ایستادگی بر سر باور‌ها را در ذهن مخاطبان زنده می‌کند.

در چنین مراسمی، حضور اقشار مختلف مردم، از خانواده‌ها و جوانان گرفته تا پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، هرکدام معنایی از پیوند نسل‌ها با تاریخ این سرزمین را به نمایش می‌گذارد. برای نسل‌هایی که جنگ را تجربه نکرده‌اند، پیکر‌های بازگشته شهدا می‌توانند بخشی از تاریخ را از کتاب‌ها و روایت‌ها به فضای واقعی زندگی امروز بیاورند.