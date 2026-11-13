آیزنکوت از پیشرفت در مذاکرات تشکیل دولت خبر داد

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه دولت رژیم صهیونیستی امروز جمعه گفت که باعث خوشحالی اوست که در گفت‌و‌گو با شرکای خود پیشرفتی داشته است.

به گزارش ایسنا، او افزود: همزمان با آن، ما تلاش می‌کنیم از همه گزینه‌ها به منظور تشکیل دولت جدید و استوار به هر روشی که باشد، استفاده کنیم؛ چرا که جایگزینی برای این کار وجود ندارد.

رئیس ائتلاف تغییر گفت: بار دیگر تکرار می‌کنم که قصد دارم، از هیچ تلاشی فرو نگذارم و هر دری را بزنم و با هر نماینده منتخب صحبت کنم که با اصول چهارگانه ما موافق است. این بار با هدف تشکیل دولت پایدار در نزدیک‌ترین زمان ممکن صورت خواهد می‌گیرد.

رئیس سابق ستاد ارتش صهیونیستی با بیان اینکه این یک ضرورت است و این ماموریتی است که اسرائیلی‌ها به وی داده‌اند، گفت که عدم انجام این کار، یک اشتباه بزرگ خواهد بود.

آیزنکوت افزود: به نظر من، این بهترین راه برای پیشبرد مذاکرات است: تقویت اتحادها، گسترش امکانات، ترویج همکاری‌های خلاقانه و از همه مهم‌تر، برقراری گفت‌وگویی که بر اساس اصول بنا شده باشد. اصولی که در قلب آنها، منافع اسرائیل قرار دارد و هیچ چیز دیگری.

آیزنکوت رسما یکشنبه این هفته از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل کابینه شد و ۲۸ روز وقت دارد کابینه خود را تشکیل داده و برای رأی اعتماد به کنست معرفی کند.