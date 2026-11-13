آمار تصادفات مرگبار تهران کاهشی شد

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وقوع ۳ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته سوم آبانماه اظهار کرد: اگر چه آمار تصادفات فوتی رانندگی در پایتخت روند کاهشی داشته و این موضوع نشان دهنده اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه و ارتقاء ایمنی تردد است، اما همچنان عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه یکی از عوامل جدی و اثر گذار در بروز تصادفات فوتی محسوب می‌شود. در بسیاری از این حوادث، راننده به دلیل سرعت نامتناسب با شرایط مسیر، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، کنترل خودرو را از دست می‌دهد در نتیجه فرصت لازم برای واکنش و جلوگیری از برخورد فراهم نمی‌شود موضوعی که پیامد‌های جبران ناپذیری را برای راننده و سایر کاربران ترافیکی به دنبال دارد.

«عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه» جوان ۳۴ ساله را به کام مرگ کشاند

در اولین حادثه روز جمعه ۱۵ آبانماه حوالی ساعت ۰۰:۲۸ دقیقه بامداد یک دستگاه وانت پیکان در «بزرگراه فتح خیابان کرمان خودرو پل کرمان خودرو» به دلیل «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، نقض ماده ۱۲۹ آیین نامه» واژگون میگردد که متاسفانه در پی این حادثه تلخ سرنشین «۳۴ ساله» بر اثر شدت صدمات وارده در دم فوت می‌نماید.

واژگونی و «عدم استفاده از کلاه ایمنی» در بزرگراه حکیم تصادف ناگواری را رقم زد

دومین حادثه حوالی ساعت ۰۲:۳۴ بامداد روز دوشنبه هجدهم آبانماه در «بزرگراه حکیم بزرگراه کردستان قبل از خیابان شیخ بهایی» یک دستگاه موتورسیکلت به علت «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، نقض ماده ۱۲۹ آیین نامه» واژگون شده که در این حادثه ناگوار «موتورسوار ۴۶ ساله» به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و شدت جراحات وارده به ناحیه سر در محل فوت میکند.

عدم استفاده از «کلاه زندگی» همچنان جان موتورسواران پایتخت را تهدید میکند.

و سومین حادثه روز چهارشنبه بیستم آبانماه ساعت ۰۰:۳۲ دقیقه بامداد در «بزرگراه شهید چراغی» رخ داده که در این اتفاق یک دستگاه خودرو سواری پراید به علت «عدم توجه به جلو نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور» با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده که متاسفانه در این حادثه ناگوار موتورسوار «۳۷ ساله» به دلیل نداشتن کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و بر اثر شدت جراحات وارده بر ناحیه سر در دم فوت می‌نماید.

سردار موسوی پور در پایان تاکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» استاندارد برای موتورسواران و ترک نشینان ضرورتی انکار ناپذیر برای حفظ جان آنان است چرا که در بسیاری از تصادفات مرگبار وارد شدن ضربه به ناحیه سر و نداشتن کلاه ایمنی پیامد‌های جبران ناپذیری را به دنبال دارد. موتورسواران باید پیش از هر بار حرکت از بسته بودن بند کلاه و قرارگیری صحیح آن روی سر اطمینان حاصل کنند و بدانند که استفاده از کلاه ایمنی مهم‌ترین سپر حفاظتی آنان در برابر حوادث رانندگی است.