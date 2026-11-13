اذعان سنتکام به حمله پهپادی ایران به مقر نظامی آمریکا در بحرین

فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکایی ضمن اذعان به حمله پهپادی ایران به مقر نظامی آنها در بحرین مدعی شد که دو پهپاد سپاه پاسداران را رهگیری کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکایی (سنتکام) به حمله پهپادی سپاه پاسداران به مقر نظامی آنها در بحرین اذعان کرد.

فرماندهی تروریستی سنتکام مدعی شد که دو پهپاد شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت بحرین را بدون هیچ گونه خسارت و آسیبی رهگیری و منهدم کرده است.

سنتکام در ادامه ادعاهایش، اعلامیه سپاه را مبنی بر هدف قرار دادن رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در بحرین تکذیب کرد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۲ اعلام کرد که رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

در این اطلاعیه آمده است: رزمندگان هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند. این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمزه است در صورت تکرار تخلفات و تجاوز‌ها نیروی هوا فضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده باش کامل قرار دارد.