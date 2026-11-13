حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم بحرین و برخورد با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنها را محکوم کرد و خواستار بازنگری دولت این کشور در سیاست‌های داخلی خود شد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه الاخبار، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای درباره سرکوب مردم بحرین اعلام کرد: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به فلسطین، ایران، لبنان و دیگر کشور‌های منطقه حمله می‌کنند و امنیت و ثبات آنها را هدف قرار می‌دهند، باید تلاش‌های کشور‌های منطقه برای مقابله با این تهدید‌ها و تقویت همکاری و همبستگی میان دولت‌ها و ملت‌ها افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، حزب‌الله در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های دولت بحرین، اعلام کرد که این دولت در برابر اعتراض مردم یا بخش‌هایی از جامعه به سیاست‌های تبعیت و تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی، به سرکوب متوسل شده است؛ سیاست‌هایی که برخلاف خواست مردم و در تضاد با منافع بحرین است.

این جنبش در ادامه خواستار توجه به مظلومیت مردم بحرین شد و تاکید کرد که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندان این کشور به تبدیل بحرین به سکویی برای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با برخورد‌های سرکوبگرانه مواجه می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که برخورد‌های خودسرانه، بازداشت‌های سیاسی علیه روحانیون، نخبگان و مردم بحرین، اخراج اجباری، سلب تابعیت و صدور احکام اعدام و زندان برای صد‌ها تن از روحانیون و شهروندان، اقداماتی است که از نظر انسانی و سیاسی مردود و محکوم است و نگرانی‌های مستمری را برمی‌انگیزد.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد: مردم لبنان که در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند، ظلم سیاسی علیه مردم بحرین را محکوم می‌دانند و خواستار بازنگری دولت این کشور در شیوه برخورد با شهروندانش هستند.

این جنبش در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اصلاح این سیاست‌ها، امنیت، ثبات و توافق داخلی در بحرین تأمین شود.

این بیانیه پس از آن صادر شد که رژیم آل خلیفه در بحرین سیاست سرکوب شیعیان را در پیش گرفته و شماری از روحانیون برجسته را بازداشت و محاکمه کرده است.