جوان آنلاین: کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: طی سه روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتا آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی شده که در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: از اواخر وقت روز یکشنبه تا سه شنبه با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی به روی دریای خزر، بارندگی در مناطق آغاز می‌شود.

به گفته رفیعی، از یکشنبه، استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و همچنین بخش‌های از شمال‌غرب، اردبیل، ارتفاعات البرز و شمال استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی بارندگی خواهند داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

وی از کاهش محسوس دما در کشور از یکشنبه خبر داد و گفت: در مناطق سردسیر، بارش‌ها به شکل برف خواهد بود و به شکل پراکنده هم بارش‌های را برای خراسان شمالی انتظار داریم.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: طی سه روز آینده، آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، مواج و متلاطم خواهد شد. از اواخر وقت روز یکشنبه و روز دوشنبه هم آب‌های دریای خزر همین شرایط را دارند.

وی گفت: بیشینه دمای تهران ۱۴ درجه خواهد شد و کمینه دمای امروز صبح به ۶ درجه بالای صفر رسید.

به گفته رفیعی، امروز صبح تقریبا ده مرکز استان دمای زیر صفر داشتند. شهرکرد با ۵ درجه زیر صفر، بیرجند، ارومیه، زنجان، بجنورد با دمای سه درجه زیر صفر و سرپیشه در خراسان جنوبی، پرور در استان سمنان و دشت نمدان در استان فارس دمای ۶ درجه زیر صفر را تجربه کردند.