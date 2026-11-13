جوان آنلاین: محل پیشنهادی برای این تاسیسات، منطقه «چاندیکول» در ایالت «اودیشا» در شرق هند و در نزدیکی خلیج بنگال است و ظرفیت نگهداری تا ۴ میلیون تن نفت خام را خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه «اکونومیک تایمز»، دولت هند برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه، کمک‌هزینه‌ای به مبلغ ۵۴۶ میلیون دلار (معادل ۵۱.۴ میلیارد روپیه هند) ارائه می‌دهد.

بر اساس شرایط مناقصه، پیشنهاد‌ها باید تا تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۷ ارائه شوند.

در حال حاضر، مجموع ظرفیت ذخایر زیرزمینی راهبردی نفت هند ۵.۳۳ میلیون تن متریک نفت خام معادل تنها ۳۹ میلیون بشکه نفت خام است که هشت روز مصرف نفت این کشور را پوشش می‌دهد.

توسعه ذخایر راهبردی نفت هند حتی پیش از مطرح شدن احتمال بسته شدن تنگه هرمز، یک اولویت راهبردی محسوب می‌شد، اما پس از اختلال در عرضه نفت در اوایل سال جاری، سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، اجرای برنامه‌های خود برای احداث تاسیسات ذخایر راهبردی را شتاب بخشید.

برای نمونه، شرکت دولتی «نفت و گاز طبیعی» (ONGC) - که بزرگترین شرکت اکتشاف نفت در هند است - قصد دارد یک تاسیسات ذخیره‌سازی جدید در شهر «مانگالورو» احداث کند که گنجایش حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت را خواهد داشت.

در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و اختلال در جریان نفت خام از مسیر تنگه هرمز، هند ناچار شد به دنبال جایگزین‌هایی برای جبران نفت از دست رفته خاورمیانه باشد. اگرچه حجم بالای واردات نفت خام از روسیه به کاهش فشار‌ها کمک کرده، اما هند دریافته است که برای نگهداری ذخایر تجاری و راهبردی، به تاسیسات ذخیره‌سازی بیشتری نیاز دارد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هند یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام جهان است، اما در عین حال، به دلیل ذخایر اندک، یکی از کشور‌هایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر شوک‌های عرضه دارد.