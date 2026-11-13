ضرب و شتم پناهجویان در مرز بوسنی توسط پلیس کرواسی

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه اتریشی کوریر، بر اساس اطلاعات سازمان امدادی SOS، چندین مهاجر در جریان عملیات پلیس کرواسی در مرز بوسنی زخمی شدند.

به گزارش تسنیم، این سازمان امدادی امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پنج پناهجو در این منطقه با شکستگی پا و دست و همچنین آسیب‌دیدگی سر مجبور شدند با آمبولانس منتقل شوند.

این سازمان امدادی همچنین دوازده نفر دیگر، از جمله ۹ زخمی را با تاکسی به اردوگاه لیپا منتقل کرد. این نهاد امدادی اعلام کرد که این یکی از وحشیانه‌ترین موارد خشونت مرزی در ماه‌های اخیر بود.

بنا بر گزارش‌ها، روز چهارشنبه در مجموع ۵۳ نفر به بوسنی و هرزگوین بازگردانده شدند.

به گفته این سازمان امداد اتریشی، گفته می‌شود حدود ۱۵ افسر پلیس کرواسی که نقاب به صورت داشتند، هر چیزی را که در این منطقه حرکت می‌کرد، مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این پناهجویان از بنگلادش، سودان، پاکستان، هند و نپال آمده بودند. در میان آنها سه زن و دو کودک خردسال نیز حضور داشتند.

خشونت سیستماتیک در مرز‌های خارجی اروپا علیه پناهجویان

پتر روزاندیچ، بنیانگذار SOS Balkanroute، تأکید کرد: این تنها یک حادثه این چنینی یا یک خطای قضاوت توسط برخی افسران نیست. این خشونت در مرز خارجی اتحادیه اروپا سیستماتیک است؛ سال‌هاست که اتفاق می‌افتد و به طور فزاینده‌ای غیر قابل مهار شده است.

وی تاکید کرد: مأموران پلیس نقابدار در ماه نوامبر پناهجویان از جمله زنان و افراد زیر سن قانونی را در مرز‌های اروپا کتک زدند و آنها را پابرهنه از مرز عبور دادند.

تیم سیار SOS Balkanroute و صلیب سرخ روزانه اخراج‌های پناهجویان در مرز‌ها را ثبت می‌کنند و نشانه‌هایی از خشونت را مشاهده می‌کنند.

روزاندیچ همچنین به سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) که امسال لازم‌الاجرا شد، انتقاد کرده و خواستار تحقیقات مستقل در مورد این حادثه و تمام موارد عقب‌راندن مستند پناهجویان در مرز کرواسی و بوسنی، مراقبت‌های پزشکی قابل اعتماد و حمل و نقل ایمن برای همه افراد آسیب‌دیده و تعهد عمومی روشن اتریش و اتحادیه اروپا علیه خشونت در مرز خارجی اتحادیه اروپا شد.

حمایت کمیسیون اروپایی از سیاست‌های ضد مهاجرتی بروکسل

در این شرایط مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، از آمار جدید آژانس اتحادیه اروپا فرانتکس در مورد عبور غیرقانونی پناهجویان از مرز‌ها به اتحادیه اروپا که روز جمعه منتشر شد، ابراز رضایت کرد. این آمار نشان دهنده کاهش ۲۹ درصدی مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا در ده ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

برونر با استناد به این آمار از اقدامات ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا حمایت کرده و گفت: این روند به دلیل اصلاحات، توافقات بین‌المللی و اقدامات مشترک با کشور‌های شریک ما در امتداد مسیر‌های مهاجرت است.

برونر در این راستا به همکاری با کشور‌های مبدا و ترانزیت مانند مصر و نیجریه، اتحاد جهانی علیه قاچاق انسان، گسترش ماموریت فرانتکس و پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی که شامل قوانین مشترک برای رویه‌های سریع‌تر در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا است، به عنوان عناصر اصلی تغییر روند مهاجرت به اتحادیه اروپا اشاره کرد.