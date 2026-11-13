هشدار بانک مرکزی ایتالیا درباره افزایش مالیات بخش مالی

بانک مرکزی ایتالیا درباره پیامد‌های افزایش و تغییرات مکرر مالیات بر بخش مالی این کشور هشدار داده و اعلام کرده است که تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی مالیاتی می‌تواند نااطمینانی را افزایش دهد.

جوان آنلاین: بانک مرکزی ایتالیا روز اعلام کرد تغییرات مکرر یا پیش‌بینی‌ناپذیر در نظام مالیاتی بخش مالی، فضای فعالیت اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه می‌کند و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

دولت ایتالیا قصد دارد در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۷، حدود ۵.۹ میلیارد یورو از بخش مالی این کشور درآمد مالیاتی کسب کند. این منابع برای تأمین بخشی از کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی در سال آینده در نظر گرفته شده است.

نمایندگان بانک مرکزی ایتالیا در اظهاراتی در پارلمان تأکید کردند که افزایش نرخ مالیات بر بخش‌هایی اعمال می‌شود که از وضعیت درآمدی و مالی نسبتاً مناسبی برخوردارند، اما این مسئله اهمیت وجود یک چارچوب مالیاتی باثبات و قابل پیش‌بینی را از بین نمی‌برد.

بانک مرکزی همچنین نسبت به پیامد‌های تغییر در نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی هشدار داده است.

دولت قصد دارد حدود ۲۰ میلیارد یورو اعتبار مالیاتی مرتبط با مشوق‌های بازسازی مسکن در سال ۲۰۲۳ را که قرار است در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار گیرد، طی یک دوره ۱۰ساله توزیع کند.

به ارزیابی بانک مرکزی ایتالیا، این اقدام می‌تواند به مهار رشد بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ کمک کند، اما در عین حال ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر درآمد واسطه‌های مالی در سال ۲۰۲۶ داشته باشد.

این نهاد همچنین هشدار داده است که چنین تغییری می‌تواند بر نقدینگی شرکت‌های غیرمالی نیز اثر بگذارد.

بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری ایتالیا، نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۸ به ۱۳۷.۹ درصد کاهش می‌یابد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایتالیا برای تأمین منابع بودجه و کاهش فشار کسری مالی، به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر بخش‌های اقتصادی است.

در همین زمینه، کارلو مسینا، مدیرعامل بانک اینتسا سان‌پائولو، در اظهاراتی در پارلمان نسبت به پیامد‌های سیاست دولت در زمینه مالیات و مدیریت بدهی عمومی انتقاد کرده و درباره احتمال تأثیر این اقدامات بر میزان مواجهه بانک‌های ایتالیایی با اوراق بدهی دولت هشدار داده است.

افزایش فشار مالیاتی بر بخش مالی در کنار رشد بدهی عمومی، چالش دولت ایتالیا را برای تأمین منابع بودجه و حفظ ثبات نظام مالی این کشور پیچیده‌تر کرده است.