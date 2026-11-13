صدراعظم آلمان گفت پیام من به آمریکا پیش از دیدار ترامپ و پوتین این است که لطفاً هیچ اقدام غافلگیرکننده‌ای انجام ندهید.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان گفت: پیام من به آمریکا پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین همتای روس او این است: لطفاً هیچ اقدام غافلگیرکننده‌ای انجام ندهید.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، صدراعظم آلمان افزود: انتظار می‌رود طی چند هفته آینده، برای نخستین بار مذاکرات جدی صلح درباره اوکراین با مشارکت اروپا برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: روسیه تمایل خود را برای مذاکره درباره ساختار امنیت اروپا اعلام کرده است، اما نیازی به این کار نیست.

جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا هم روز جمعه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند دور بعدی مذاکرات را با حضور کشور‌های اروپایی گسترش دهند و پیش‌بینی کرد که مسیر‌های مذاکره و جدول زمانی آن در آینده‌ای نزدیک برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور اعلام شود.

کوشنر همچنین گفت که واشنگتن گفت‌و‌گو با دولت‌های اروپایی درباره شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید در قاره اروپا را آغاز کرده است.