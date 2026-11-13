آمادگی برای کاهش خسارت ال نینو در راه ها/ ۵۰۰ هزارتن شن و نمک ذخیره شد

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری برای فصل زمستان خبر داد و گفت: از ابتدای مردادماه اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پدیده ال‌نینو و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها در شبکه راه‌های کشور آغاز شده است.

جوان آنلاین: حبیب جمشیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با پیامد‌های بارندگی‌ها اظهار کرد: از اوایل مردادماه جلسات متعددی با ادارات کل راهداری استان‌ها برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش خسارات احتمالی به زیرساخت‌های جاده‌ای به‌ویژه پل‌ها و ابنیه فنی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا طرح پاکسازی ورودی و خروجی پل‌ها آغاز و بیش از ۵۰۰۰ دهانه پل با هدف کاهش نقاط آسیب‌پذیر مورد پاکسازی قرار گرفت. همچنین با استفاده از ماشین‌آلات موجود اقدامات لازم برای بازسازی و تعمیر حدود ۲۵۰۰دستگاه ماشین‌آلات راهداری انجام شد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: آماده‌سازی راهدارخانه‌ها برای اسکان و استقرار نیرو‌های راهداری و همچنین اسکان اضطراری مسافران در راه‌مانده، پاکسازی کانال‌های دفع آب‌های سطحی، ریزش‌برداری و لایروبی پل‌های بزرگ واقع در مسیر رودخانه‌های اصلی و فصلی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

جمشیدی با اشاره به صدور هشدار‌های هواشناسی نارنجی و قرمز در هفته‌های اخیر گفت: در برخی نقاط کشور بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شد، اما به‌دلیل اقدامات پیشگیرانه خسارات در راه‌های اصلی و به‌ویژه محور‌های شریانی به حداقل رسید.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق خساراتی به راه‌های روستایی وارد شد، افزود: برخی از این مسیر‌ها به‌دلیل شرایط زیرساختی و انجام نشدن اقدامات عمرانی لازم در زمان بارندگی دچار انسداد شدند، اما مشکل خاصی در سطح شبکه راه‌های کشور به وجود نیامد و تردد در تمامی راه‌ها برقرار بود. در مواردی نیز که به‌دلیل ریزش کوه یا آب‌گرفتگی مسیر‌هایی به‌طور موقت مسدود شدند نیرو‌های راهداری در کوتاه‌ترین زمان نسبت به بازگشایی آنها اقدام کردند.

وی با اشاره به ساماندهی نیرو‌ها برای مدیریت شرایط اظهار کرد: در این مدت نزدیک به ۱۰ هزار نیروی عملیاتی راهداری برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی و خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای به کار گرفته شدند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از ریزش کوه و انسداد مسیر در محور‌های شمالی کشور گزارش نشده؟ گفت: در محور‌های شمالی با توجه به شرایط جغرافیایی همواره احتمال ریزش کوه و ریزش‌برداری در زمان بارندگی وجود دارد و در بارش‌های اخیر نیز مواردی از این دست گزارش شد؛ اما شدت و مدت این حوادث به‌گونه‌ای نبود که موجب انسداد طولانی‌مدت مسیر‌ها شود و با اقدامات نیرو‌های راهداری مشکل خاصی در این محور‌ها به وجود نیامد.

وی با اشاره به آغاز آمادگی زمستانی نیرو‌های راهداری نیز گفت: با ورود به فصل زمستان، نیرو‌ها از پروژه‌های غیرضروری به سمت فعالیت‌های نگهداری راه‌ها و به ویژه نگهداری زمستانی هدایت شده‌اند تا در صورت بارش برف و باران در مناطق کوهستانی و سایر محور‌های کشور مشکلی برای تردد کاربران جاده‌ای ایجاد نشود. برنامه‌ریزی برای تامین مصالح مورد نیاز از خردادماه آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار تن شن و نمک خریداری و دپو شده است. این روند همچنان ادامه دارد تا آمادگی لازم برای اجرای عملیات راهداری زمستانی فراهم باشد.