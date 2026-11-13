کد خبر: 1390193
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷
ورزش » ساير

پدل ایران با شکست عربستان به فینال رسید

3 تیم پدل پسران ایران با پیروزی قاطع در دو رده سنی برابر عربستان، جواز حضور در فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد.

جوان آنلاین: تیم پدل پسران کشورمان که برای حضور در رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی به سر می‌برد و در مرحله نیمه‌نهایی، برابر عربستان یکی از مدعیان این رقابت‌ها به میدان رفت. شاگردان ارسلان محمدی در این بازی عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند جواز حضور در فینال را به دست آورند.

به گزارش مهر، در رده سنی کمتر از ۱۴ سال، تیم ایران با ترکیب علیرضا حاجی‌ملاحیدر و پارسا ذوالفقاری کامبک زد و با برتری ۴ بر ۶، ۷ بر ۵ و ۶ بر ۴ اولین برد ایران را رقم زدند.

در دومین بازی و رده سنی کمتر از ۱۶ سال، طا‌ها دهقانی و رامتین رافعی برای ایران به میدان رفتند که این بازی با برد قاطع تیم کشورمان همراه بود و با برتری مشابه ۶ بر صفر به پایان رسید تا کار به دیدار سوم و رده سنی کمتر از ۱۸ سال کشیده نشود. با این نتیجه، تیم ایران جواز حضور در فینال رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد. تیم دختران کشورمان نیز ساعاتی پیش به دیدار رده‌بندی این مسابقات راه یافته بود.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی در حال برگزاری است که نمایندگان ایران در سه رده سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی به سرپرستی محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارد. علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ، مسابقات پدل ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ما و کنگره دموکرات

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

امریکا از جنگ جا زد!

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

آب در خوابگه شیطان!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

موشک‌ها تا هرجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

بانوی برگزیده دانش

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

 پارکینگ متحرک تهران!

ترازنامه قلعه‌ای

«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار