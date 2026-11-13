کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در مسکو در روز جمعه به زخمی شدن «سرگئی زاورتنی» (Sergei Zavorotniy) سخنگوی نخست‌وزیر سابق اوکراین، منجر شد.

جوان آنلاین: در بیانیه‌ای که امروز جمعه در خبرگزاری رویترز منتشر شد، آمده است: زاورتنی که پیش‌تر از دستیاران ارشد میکولا آزاروف (Mykola Azarov) نخست‌وزیر پیشین اوکراین در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بود، پس از انفجار خودرویی که در منطقه «چرتانوو» در مسکو، رانندگی می‌کرد، به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایرنا، آزاروف در سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی اوکراین که به «انقلاب میدان» معروف شد، به روسیه گریخت.

این اعتراض‌ها پس از آن شکل گرفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور وقت اوکراین، از تعهد خود برای توسعه روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا عقب‌نشینی کرد و در نهایت از قدرت کنار رفت.

این اتفاق دومین انفجار پس ترور یکی از نظامیان روسیه در انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در سن‌پترزبورگ است.

روز گذشته نیز یکی از نظامیان روسیه در انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در سن‌پترزبورگ کشته شد.

مسکو پیش‌تر اوکراین را به دست داشتن در ترور‌های مقام‌های ارشد نظامی و افراد مرتبط با روسیه متهم کرده است.

با این حال، کی‌یف تاکنون واکنشی فوری به انفجار روز گذشته و امروز نشان نداده است.

کمیته تحقیقات روسیه همچنین، اعلام کرد که تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است.