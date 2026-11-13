طبق گزارش‌ها، یکی از مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ به زودی اخراج خواهد شد، زیرا انتقادات در مورد عدم اقدام آشکار هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، در قضیه رسوایی جاسوسی مربوط به انویدیا، شدت یافته است.

جوان آنلاین: جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد روابط متعدد او، از جمله با آلیس هوانگ که مظنون به جاسوسی برای چین است، روز پنج‌شنبه از سمت خود استعفا داد و کولت کرس، مدیر ارشد مالی انویدیا، به طور موقت جایگزین او شد.

به گزارش ایسنا، پس از آنکه معلوم شد گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد رابطه هوانگ با جاسوس ادعایی در میان چهره‌های ارشد دولت ترامپ منتشر شده است، فشار بر لوتنیک افزایش یافته است.

قرار است لوتنیک طی هفته‌های آینده در کنار مدیرعامل برکنار شده انویدیا در کنگره شهادت دهد.

او همچنین به دلیل تاخیر وزارت بازرگانی در افزودن شرکت سنگاپوری مگااسپید به فهرست سیاه شرکت‌هایی که آمریکا آنها را خطری برای امنیت ملی می‌داند، با انتقاد مواجه است. این همان شرکتی است که با آلیس هوانگ مرتبط بوده و در سال‌های اخیر میلیارد‌ها دلار تراشه انویدیا خریداری کرده است.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، مقامات کاخ سفید اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لوتنیک باید اخراج شود یا خیر.

جان کرتیس، سناتور جمهوری‌خواه یوتا، گفت که تاخیر گزارش‌شده لوتنیک در کنترل صادرات در مورد مگااسپید «این سوال را مطرح می‌کند که آیا وزارت بازرگانی در راستای منافع مردم آمریکا عمل می‌کند یا خیر».

جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه، به فایننشال تایمز گفت که باید «تحقیقات کامل و پاسخگویی در مورد دور زدن ظالمانه کنترل‌های صادرات امنیت ملی» انجام شود و اینکه «خیلی‌ها تنبیه خواهند شد.»

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، گفت که جنسن هوانگ و انویدیا باید در مورد اینکه آیا امنیت آمریکا به خطر افتاده است یا خیر، پاسخ دهند و افزود که دولت ترامپ نیز باید در مورد آنچه پس از اطلاع از رابطه گزارش شده او با آلیس هوانگ انجام داده است، پاسخگو باشد.

کریستن ایچامر، سخنگوی لوتنیک، به شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت: «وزیر لوتنیک به طور فعال موافقت کرده است که داوطلبانه در کمیته بانکی حاضر شود تا به سوالات آنها پاسخ دهد.»

روابط نزدیک ترامپ با جنسن هوانگ نیز با آشکار شدن جدول زمانی این ماجرا، مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که رئیس جمهور دو روز قبل از کناره گیری با او تماس گرفته و از او خواسته است که برای شغلش بجنگد.

روز پنج‌شنبه، شومر این سوال را مطرح کرد که ترامپ وقتی شخصا جنسن هوانگ را در سفر رسمی اوایل امسال به پکن به هواپیمای ایر فورس وان دعوت کرد، از چه چیزی مطلع بوده است و افزود: «آمریکایی‌ها سزاوارند بدانند که کسانی که در بالاترین سطوح قدرت هستند، آمریکا را در اولویت قرار می‌دهند، نه منافع شخصی یا دوستی‌های شخصی خود را.»

حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، گفت که خواستار ارائه یک گزارش محرمانه به همه اعضای کنگره در مورد انویدیا شده است.

تیم اسکات، رئیس جمهوری‌خواه کمیته بانکداری سنا، گفت که نامه‌هایی ارسال کرده و از لوتنیک و جنسن هوانگ خواسته است که در برابر او حاضر شوند، زیرا «گزارش‌های اخیر نگرانی‌های جدی در مورد امنیت ملی ما و حفاظت از فناوری حساس ایالات متحده ایجاد می‌کند.»

بیانیه هیئت مدیره انویدیا که جدایی هوانگ را تایید کرد، به رسوایی جاسوسی و افشاگری‌های مربوط به رفتار شخصی اشاره‌ای نکرد و در عوض به مشارکت‌های عمیق او در شرکتی که یکی از بنیانگذاران آن بود، ادای احترام کرد.

برایان مست، رئیس امور خارجه مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواه، روز پنج‌شنبه گفت که کارکنان کنگره چهارشنبه شب با انویدیا در مورد تاریخ و مکان شهادت هوانگ صحبت کرده‌اند.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، روز پنج‌شنبه گفت که اکنون در کنگره اجماع فزاینده‌ای در مورد محدود کردن صادرات تراشه به چین وجود دارد.

طبق بیانیه‌هایی که از روز دوشنبه منتشر شده، قانون‌گذاران در حال فشار آوردن به همکاران خود برای تصویب حداقل چهار لایحه در مورد صادرات تراشه هستند.

در شبکه‌های اجتماعی چین، بسیاری از آنچه که آن را استعفای سریع هوانگ می‌دانند، ابراز تعجب کردند و برای پایان ناگهانی دورانی که بیش از سه دهه به طول انجامید، سوگواری کردند.

خبر استعفای او بیش از ۴۰۰ میلیون پست را در یک شب در پلتفرم میکروبلاگینگ چینی ویبو به خود جلب کرد.

بر اساس گزارش گاردین، جنسن هوانگ از جایگاه ستاره راک در چین برخوردار بود و بازدید‌های او از این کشور، جمعیت زیادی را به دنبال سلفی و امضا جذب می‌کرد و گردش‌های گاه به گاه او به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده بود. در طول یک بازدید در ژانویه ۲۰۲۶، فروشندگان فرصت‌طلب عکس‌هایی با او را با قیمت ۲۵۰۰۰ یوان (۳۷۰۰ دلار) تبلیغ کردند، در حالی که یک رستوران در پکن پس از صرف غذا در آنجا، منوی ویژه‌ای با هزینه بیش از ۴۰۰ یوان راه‌اندازی کرد.