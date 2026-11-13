جوان آنلاین: نیروی دریایی آمریکا در ماه‌های اخیر چندین فرمانده ارشد و مقام نظامی را بدون اعلام عمومی از سمت خود برکنار کرده است؛ اقدامی که پس از برکناری تیم فرماندهی یک زیردریایی هسته‌ای و فرمانده ناوشکن اعزامی به خاورمیانه، با اعتراض شماری از نمایندگان کنگره روبه‌رو شده است.

به گزارش تسنیم، به گزارش آسوشیتدپرس، دو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند نیروی دریایی این کشور کنگره را از برکناری کامل تیم فرماندهی زیردریایی تهاجمی هسته‌ای «یواس‌اس ساوث داکوتا» در ماه گذشته، پس از برخورد این زیردریایی با مانعی در بستر دریا، مطلع نکرده است.

بر اساس نامه جو کورتنی، نماینده دموکرات ایالت کنتیکت، و آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن، فرمانده زیردریایی، معاون او و ارشدترین نیروی ملوانی آن از سمت خود برکنار شده‌اند.

این دو نماینده در نامه‌ای به هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی، و دریاسالار داریل کادل، عالی‌ترین مقام نظامی این نیرو، از آنچه «ناکامی عمیق» نیروی دریایی در اطلاع‌رسانی به کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان خواندند، ابراز نارضایتی کردند.

آسوشیتدپرس همچنین به نقل از یک مقام دفاعی آمریکایی گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا در ۲۷ سپتامبر، کایتلین کانینگهام، فرمانده ناوشکن «یواس‌اس مایکل مورفی» را نیز به دلیل از دست رفتن اعتماد به او از سمتش برکنار کرده است. این ناوشکن برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به خاورمیانه اعزام شده بود و کانینگهام کمتر از یک سال فرماندهی آن را بر عهده داشت.

این مقام دفاعی که نخواست نامش فاش شود، درباره مسائل حساس مربوط به کارکنان نظامی توضیح داده است. به نوشته آسوشیتدپرس، نیروی دریایی معمولاً برکناری فرماندهان ارشدی در سطح کانینگهام را ظرف چند روز به‌طور عمومی اعلام می‌کند، اما این بار حتی در پاسخ به پرسش رسانه‌ها نیز درباره این برکناری اظهارنظری نکرده است.

برکناری بی‌سروصدای پزشک کنگره و دیوان عالی

مورد دیگر، کناره‌گیری دریادار برایان موناهان، پزشک معالج کنگره و دیوان عالی آمریکا، از سمت خود در جریان تحقیقات نیروی دریایی است؛ موضوعی که آن نیز بدون اعلام عمومی یا تأیید رسمی این نیرو انجام شده است.

موناهان نزدیک به ۱۸ سال ریاست دفتر پزشک معالج کنگره را بر عهده داشت. این دفتر مسئول ارائه خدمات پزشکی اضطراری به اعضای کنگره، قضات دیوان عالی، کارکنان کنگره و مراجعه‌کنندگان است. او پیش‌تر درباره وضعیت سلامت میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، اظهارنظر کرده و واکسن کووید-۱۹ را به نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان، تزریق کرده بود.

دو سناتور، مایک راوندز، جمهوری‌خواه ایالت داکوتای جنوبی، و الکس پادییا، دموکرات ایالت کالیفرنیا، روز پنجشنبه کناره‌گیری موناهان را تأیید کردند، اما جزئیات بیشتری درباره آن ارائه ندادند. نیروی دریایی آمریکا نیز تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

اعتراض کنگره به پنهان‌کاری نیروی دریایی آمریکا

برکناری این سه مقام با رویه دیرینه نیروی دریایی آمریکا در اعلام عمومی برکناری فرماندهان و مقام‌های نظامی شناخته‌شده مغایرت دارد. این تحولات همچنین در شرایطی رخ داده که پنهان‌کاری درباره عملیات نظامی آمریکا، به‌ویژه در خاورمیانه، افزایش یافته است.

کورتنی و اسمیت در نامه خود هشدار دادند که عدم اطلاع‌رسانی نیروی دریایی آمریکا موضوعی را که باید روندی عادی برای تبادل اطلاعات با کنگره می‌بود، به پرسش‌هایی درباره پایبندی این نیرو به شفافیت و همکاری مؤثر با قانون‌گذاران تبدیل کرده است.

این تحولات ممکن است جلسه تأیید صلاحیت هونگ کائو را نیز که قرار است هفته آینده برای تصدی دائمی وزارت نیروی دریایی برگزار شود، با تنش همراه کند. کائو در حال حاضر سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد و برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان عالی‌ترین مقام غیرنظامی نیروی دریایی تلاش می‌کند.