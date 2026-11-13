آژانس انرژی اتمی؛ سکوت در برابر حمله به تاسیسات ایران و ادعای بازرسی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاکنون حاضر به محکوم کردن حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌ای ایران نشده، در گزارشی جدید که رویترز آن را منشتر کرده مدعی شد هیچ اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت تأسیسات و مواد هسته‌ای دریافت نکرده است.

جوان آنلاین: در متن بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: هیچ اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت تأسیسات و مواد هسته‌ای این کشور دریافت نکرده‌ایم. به‌جز نیروگاه برق بوشهر، امکان دسترسی به هیچ‌یک از تأسیسات هسته‌ای ایران برای ما فراهم نشده است.

به گزارش ایرنا، این نهاد در بیانیه خود بدون ذکر این نکته که چرا بازرسان آن قصد دارند از تاسیسات بمباران شده ایران، بازرسی کنند؟ خواستار دسترسی به اطلاعات طراحی و امکان بازرسی از تأسیسات اصفهان شد.

این در حالی است که آژانس با وجود حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، تاکنون حتی حاضر به محکومیت لفظی این حملات نیز نشده است؛ سکوتی که مشروعیت‌زدایی از هر ادعای بی‌طرفی این نهاد را در پی دارد.

هیات نمایندگی ایران در وین پیشتر در ۱۸ آبان ماه ضمن انتقاد از رویکرد دوگانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با اشاره به تصویری از گروسی که در آن وی کشته شدن یک نیروی نیروگاه هسته‌ای زاپورژیا در اوکراین را محکوم می‌کند، تاکید کرد: زمانی که بمب‌های آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و محافظت شده ایران اصابت کردند که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بود، یا دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند، این اقدامات هرگز محکوم نشدند. در آن موقعیت‌ها، مدیرکل ظاهراً محکومیت را خارج از «حوزه» و «کار» خود می‌دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: خشم و اعتراض گزینشی، یکی از ارکان ایمنی هسته‌ای و پادمان‌ها نیست؛ بلکه یکی از ارکان رزومه‌سازی و ارتقای موقعیت شغلی است.

همچنین در ۱۹ آبان‌ماه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی «اعلامیه نفرت انگیز و تاسف بار وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تعیین پاداش تا سقف ۲۰ میلیون دلار در ازای ارائه اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران» در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار واکنش صریح و محکومیت این اعلامیه شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، خانم «سانیتا پاولوتا-دسلاندس» رئیس شورای امنیت و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد «اعلامیه نفرت انگیز و تاسف بار وزارت امور خارجه آمریکا برای پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار آمریکا در ازای ارائه اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران» نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست می‌کند که این اعلامیه نفرت‌انگیز را به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم کنند.»

عراقچی تصریح کرد: «همچنین از دبیرکل و شورای امنیت درخواست می‌شود: بی‌درنگ توجه جامعه بین‌المللی را به پیامد‌های جدی اعلامیه آمریکا برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی جلب نمایند و در چارچوب مسئولیت‌های خود بر اساس منشور ملل متحد، به تهدیداتی که اقدامات آمریکا متوجه ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای، تجهیزات و کارکنان مرتبط با آنها می‌سازد، رسیدگی کرده و آمریکا را در قبال اقدامات متخلفانه مستمر خود پاسخگو سازند.»