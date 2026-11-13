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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
سیاست » اخبار کلی

ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» تشکیل شد

ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» تشکیل شد با حکم رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» تشکیل و اعضای آن منصوب شدند.

جوان آنلاین: با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن خامنه‌ای، رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» تشکیل و اعضای آن منصوب شدند.

از جمله اعضای منصوب این ستاد می‌توان به دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام والمسملین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران اشاره کرد.

این ستاد، برنامه‌های سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی را در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

در این حکم، تبیین اندیشه و عمل امام مجاهد شهید، ترسیم ابعاد شخصیت ایشان و ارتقای آگاهی از «مکتب امام مجاهد شهید» با هدف امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی، از مأموریت‌های ستاد عنوان شده است. همچنین بر تقویت بعثت‌یافتگی ملت و امت و تعمیق انسجام ملی و اسلامی تأکید شده است.

توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی، اهتمام به فعالیت‌های مردمی و طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی، از دیگر محور‌های این حکم است. پرهیز جدی از کار‌های تشریفاتی و هزینه‌های بیجا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

متن کامل حکم انتصاب اعضای ستاد سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. توبه ۱۱۱ و ۱۱۲

سلام و صلوات خدا بر معلم بزرگ رستاخیز تاریخی امت، و همراهان شهیدش

برای ارج‌گذاری شخصیت والای یگانه دوران، خورشید تابناک انقلاب اسلامی، تبلور جامعیت اسلام عزیز، سیدالشهدای امت اسلام در دوره غیبت، معمار تمدّن نوین اسلامی، برترین درس‌آموخته مکتب امام خمینی راحل عظیم‌الشأن، قائد عظیم‌الشأن، امام مجاهد شهید حضرت آیة‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای.

و تعظیم حادثه شکوهمند جانبازی و عروج خونین آن حضرت به مثابه بیدارکننده ملت‌ها و شتاب‌بخش خذلان و زوال پلیدترین دشمنان خدا و بشریت، و نیل ملّت و امّت به قله‌های سعادت در اولین دهه‌ی «گام دوم انقلاب اسلامی».

و یادکرد حماسه بعثت عظیم ملّت و امّت اسلام و مستضعفان جهان در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی.

ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» تشکیل و جنابعالی به عضویت آن منصوب می‌شوید.

«ستاد» موظف است ذیل نگاه و فرمان خلف صالح آن حضرت، مقتدای امت اسلام، نائب الامام عجل‌الله تعالی فرجه الشّریف، حضرت آیة‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی با تبیین اندیشه و عمل «آقای شهید ایران»، و ترسیم ابعاد شخصیت نورانی او به هدف امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی، به ارتقای آگاهی‌ها از «مکتب امام مجاهد شهید» اهتمام ورزد تا با تقویت بعثت یافتگی ملّت و امّت، و تعمیق انسجام ملی و اسلامی، خودسازی در عرصه‌های دین، خرد، دانش، و عزم، و جامعه‌پردازی به‌عنوان مقدمه تمدن نوین اسلامی تسهیل و تسریع گردد.

«ستاد» باید به گستره وسیع مخاطب بین‌المللی ـ از مسلمانان شرق آسیا تا جوانان اروپا و آمریکای شمالی و دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا که مخاطب نامه‌های سه‌گانه امام مجاهد شهید بودند ـ توجه کرده و در عین التفات و اهتمام به فعالیت‌های مردمی، برنامه‌های دقیقی در همه ابعاد فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی با توجه به تنوّع مخاطب طراحی و در زمان مقرّر اجرا نماید. انتظار می‌رود «ستاد» به توصیه‌های مؤکد امام مجاهد شهید برای پرهیز از کار‌های تشریفاتی و هزینه‌های بیجا جداً قیام کند.

امید است همه کوشش‌ها برای یادکرد آن رجل الهی عظیم‌القدر مورد رضایت و لطف مولایمان حضرت صاحب‌العصر و الزمان عجل‌الله له‌الفرج قرار گیرد.

ارادتمند

سیدمحسن خامنه‌ای

رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیة‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای

برچسب ها: سید محسن خامنه ای ، ستاد سالگرد عروج رهبر شهید ، محمدرضا عارف
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