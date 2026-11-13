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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸
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رژیم صهیونیستی و یونان رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند

2 هم‌زمان با افزایش تنش‌ها میان یونان و ترکیه، ارتش‌های رژیم صهیونیستی و یونان رزمایش‌های مشترکی را در حوزه‌های زمینی، دریایی و هوایی برگزار کردند؛ تحرکاتی که به گفته رسانه‌های عبری، حامل پیام مشترک دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و به‌ویژه ترکیه است.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه الاخبار، شبکه عبری‌زبان «کان» از برگزاری یک رزمایش ویژه مشترک میان رژیم صهیونیستی و یونان در هفته گذشته خبر داد؛ رزمایشی که در پی افزایش تنش‌ها با ترکیه و پس از مجموعه‌ای از تمرین‌های نظامی مشترک دو طرف در هفته‌های اخیر در حوزه‌های هوایی و دریایی انجام شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش این شبکه، ده‌ها نظامی ارتش یونان در هفته جاری وارد سرزمین‌های اشغالی شدند و در کنار نیرو‌های یگان شناسایی تیپ کفیر، در یک پایگاه نظامی در جنوب سرزمین‌های اشغالی تحت فرماندهی نیرو‌های زمینی ارتش رژیم صهیونیستی، تمرین‌های مشترک پیاده‌نظام برگزار کردند.

شبکه کان هدف از این تمرین‌ها را تقویت روابط میان ارتش‌های دو طرف عنوان کرد، اما افزود که این همکاری نظامی، علاوه بر جنبه عملیاتی، حامل پیامی مشترک از سوی رژیم صهیونیستی و یونان درباره تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه در قبال ترکیه است.

رژیم صهیونیستی و یونان همچنین سپتامبر گذشته رزمایش دریایی مشترکی با مشارکت ناو‌های موشک‌انداز در دریای مدیترانه برگزار کردند. این رزمایش یک ماه پس از امضای توافق‌نامه امنیتی گسترده‌ای برای صادرات تسلیحات رژیم صهیونیستی به یونان موسوم به «سپر آشیل» به ارزش سه میلیارد یورو انجام شد.

در این تمرین دریایی، دو ناو موشک‌انداز نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و دو ناو موشک‌انداز نیروی دریایی یونان مشارکت داشتند.

همچنین ششم نوامبر (۱۵ آبان) وزارتخانه‌های جنگ رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس نشستی سه‌جانبه در آتن برگزار کردند. هدف این نشست، بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی و نظامی و مقابله با چالش‌های مشترک در شرق دریای مدیترانه اعلام شد.

این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که اختلافات درباره حقوق دریایی و توافق ترکیه و لیبی برای تعیین محدوده‌های صلاحیت دریایی در مدیترانه شرقی افزایش یافته و نزدیکی نظامی و راهبردی میان رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس نیز گسترش پیدا کرده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، یونان ، رزمایش نظامی
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