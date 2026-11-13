سقوط پهپاد صهیونیستی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: شبکه روسیا الیوم در جنوب لبنان گزارش داد که یک فروند پهپاد صهیونیستی در داخل یک برکه و استخر آب در روستای میفدون سقوط کرده است.
تصاویر ویدئویی منتشرشده توسط شهروندان، لحظات پرواز این پهپاد و سپس بلند شدن ستونی از دود سیاه بهدنبال وقوع انفجار در محدوده همین روستا را مستند کرده است.
همزمان با این رویداد، توپخانه رژیم صهیونیستی سحرگاه امروز مناطق مختلفی را زیر آتش گرفتند.
همچنین گزارش شده است که نیروهای ارتش اسرائیل دست به عملیات پاکسازی با سلاحهای سنگین ونیمهسنگین (رگبار) در اطراف روستاهای میفدون و زوطر شرقی زدهاند.
رسانهها به جزئیات دقیق درباره علت سقوط این پهپاد یا تلفات احتمالی آن اشارهای نکردهاند.