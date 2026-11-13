صبر و استقامت ملت، کشور را در برابر دشمنان بیمه کرده است

خطیب نماز جمعه تهران با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در منابع روایی شیعه و اهل سنت، گفت: صبر و پایداری ملت ایران در مسیر شهدا، عامل خلق قدرت و ایستادگی در برابر نظام سلطه است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در منابع روایی شیعه و اهل سنت، اظهار کرد: محدثان و راویان مدرسه اهل بیت (ع) و همچنین محدثان اهل سنت و جماعت، حضرت فاطمه زهرا (س) را شخصیت نخست در میان همه زنان عالم می‌دانند که در جایگاهی از کمال و منزلت قرار دارد که پیامبر عظیم‌القدر اسلام (ص) ایشان را مادر خویش نامیده‌اند.

وی با اشاره به آثار تدوین‌شده درباره فضائل پنج‌تن آل عبا، افزود: مرحوم آیت‌الله فیروزآبادی در کتاب «فضائل خمسه طیبه»، با مراجعه به منابع روایی شیعه و اهل سنت، باب‌های متعددی درباره فضائل حضرت صدیقه کبری (س) تنظیم کرده و در هر باب، روایات متعددی از صحاح اهل سنت آورده است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تعبیر «فاطمه‌ام ابیها» گفت: در یکی از این باب‌ها، به کنیه حضرت زهرا (س) پرداخته شده و روایاتی از کتب صحاح اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) دختر خود را «ام ابیها» نامیده‌اند. انسان از درک عظمت این تعبیر عاجز است؛ شخصیت نخست عالم امکان برای دختر خویش جایگاه ویژه‌ای تعریف کرده و برای نخستین بار در تاریخ، او را مادر خود نامیده است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به دیگر روایات مربوط به شخصیت حضرت زهرا (س) ادامه داد: در منابع روایی، درباره چگونگی انعقاد نطفه، شباهت حضرت فاطمه (س) به پیامبر اعظم (ص) و جایگاه ایشان در میان زنان عالم، روایات متعددی نقل شده است. عایشه، همسر پیامبر (ص)، نیز در روایتی می‌گوید: هیچ‌کس را در سخن گفتن و شیوه کلام، شبیه‌تر از فاطمه به رسول خدا ندیده‌ام.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) فدک را به حضرت فاطمه (س) واگذار کردند، تصریح کرد: در منابع اهل سنت نیز حضرت فاطمه (س) با عنوان «سیدة النساء» و برترین زنان معرفی شده‌اند. جایگاه خمسه طیبه و اهل بیت پیامبر اکرم (ص) در نگاه همه امت اسلامی و مذاهب مختلف، جایگاهی استثنایی است.

حضرت زهرا (س)، صدیقه و نماد عالی‌ترین مرتبه عصمت است

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به واژه «صدیقه» و جایگاه این عنوان در منابع اهل سنت، بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) از نگاه علما، محدثان و جامعه اهل سنت و در حقیقت از نگاه همه مسلمانان، صدیقه است. صدیقه به معنای نماد صدق و انطباق کامل عقیده با حق، انطباق گرایش‌ها و تمایلات با عقیده حق، هماهنگی فضائل اخلاقی با مبانی اعتقادی و انطباق کامل عمل با عقیده حق است.

ابوترابی‌فرد افزود: صدیقه کبری (س) در قله عصمت و طهارت قرار دارد. خطیب بغدادی نیز روایتی از پیامبر اعظم (ص) نقل می‌کند که بر اساس آن، در شب معراج، بر در بهشت عباراتی درباره توحید، رسالت پیامبر، جایگاه امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مشاهده شده است.

وی با اشاره به روایت مشهور «إِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَیَرْضَی لِرِضَاکِ» اظهار کرد: شاید از تمام این روایات، بلندمرتبه‌تر، همین روایت متواتر باشد که در منابع شیعه و اهل سنت با تعابیر مختلف نقل شده است؛ پیامبر اکرم (ص) فرمودند خداوند با غضب فاطمه غضبناک و با رضایت او راضی می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران با تبیین مفهوم این روایت گفت: معنای این کلام آن است که حضرت فاطمه زهرا (س) در عالی‌ترین مرتبه عصمت و طهارت قرار دارد. خدای متعال جز در جایی که باید غضب کند، غضب نمی‌کند و محبت و رحمت او نیز در جایگاه خود قرار دارد. امکان ندارد خدای حکیم در جایی غضب کند که جایگاه غضب نباشد.

وی ادامه داد: هنگامی که پیامبر (ص) می‌فرمایند هر جا فاطمه غضب کند، خداوند غضب می‌کند، معنایش این است که حضرت زهرا (س) در مرتبه‌ای از طهارت، کمال و عصمت قرار دارد که امکان ندارد غضب ایشان در نقطه‌ای باشد که غضب خداوند در آنجا نباشد.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه این جایگاه، الگویی برای جامعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: این مرتبه از عصمت، فراتر از عصمت در مقام عمل است؛ زیرا ممکن است انسان در قلب خود غضب داشته باشد، اما در عمل مطابق با آن رفتار نکند. کنترل قلب و انطباق کامل آن با حق، از جایگاه‌های والای صدیقه کبری (س) است.

صبر و استقامت، عامل خلق قدرت و بیمه‌کننده کشور است

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) نماد عالی‌ترین مرتبه صبر، پایداری و استقامت است، گفت: انسانی که محبتش محبت خدا، غضبش غضب خدا و رضایتش رضایت خداست، انسانی صابر و ثابت‌قدم در صراط مستقیم است که در مسیر کمال ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به مفهوم صبر و استقامت اظهار کرد: صبر به معنای ایستادگی و استقامت در مسیر حق، همراه با تحمل سختی‌ها و دشواری‌هاست. این همان مقامی است که انسان را به کمال می‌رساند، کشور را بیمه می‌کند و قدرت می‌آفریند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به نقش ملت ایران در دفاع مقدس افزود: همین مقام استقامت بود که دفاع مقدس هشت‌ساله را به قله‌ای از افتخار برای ملت ایران و امت اسلامی تبدیل کرد. شهدا این مقام را خلق کردند و زنان و مردانی که هشت سال در برابر همه قدرت‌های استکباری شرق و غرب ایستادند، تجلی این استقامت بودند.

وی با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام گفت: امروز این کبوتران خونین‌بال بر شانه‌های ملت مقاومی قرار گرفته‌اند که در جنگ رمضان و هشت ماه ایستادگی، وفاداری خود را به راه شهدا در برابر جهانیان اثبات کرده است.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون ایستادگی شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: اگر شهدا نبودند، امروز شما در این جایگاه حضور نداشتید و اگر دفاع مقدس هشت‌ساله نبود، این قدرت علمی، دانش و فناوری و این ذخایر اقتدارآفرین موشکی در اختیار ملت اسلام و این قدرت در بازوان محور مقاومت قرار نداشت.

وی در پایان این بخش از سخنان خود دعا کرد: خدایا، روح بلند شهدا، به‌ویژه شهدایی را که امروز بر شانه‌های ملت ایران به ملکوت پرواز کردند، با شهدای کربلا محشور بفرما و ملت ایران و امت اسلام را در راه شهدا هدایت و ثابت‌قدم بدار. ملت ایران را نماد صبر، وحدت، استقامت و ایستادگی در برابر دنیای استکبار قرار ده.

قدردانی از نقش‌آفرینی شهیدان صنعت موشکی و هوافضای سپاه

ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه تهران، با اشاره به هفته هوافضا و سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، اظهار کرد: این مناسبت فرصت مناسبی است تا با اشاره به دستاورد‌های اقتدارآفرین فرزندان مؤمن، عالم و دلیر هوافضای سپاه، یاد مردان بزرگی همچون شهید حاجی‌زاده، شهید محمود باقری و فرماندهان سلحشور و شجاع سپاه از جمله شهید سردار سلامی، سردار پاک‌پور و یکایک شهدای پرافتخار سپاه و ارتش جمهوری اسلامی را گرامی بداریم.

وی این شهدا را مردانی بزرگ و تاریخ‌ساز توصیف کرد و افزود: آنان با تکیه بر اندیشه، دانش، ایمان و امید، با نگاهی بلند و آینده‌ساز و شناخت دقیق مسائل راهبردی حوزه امنیت و تهدید‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با الهام از راهبرد دفاعی ابلاغی رهبر شهید، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، ایران را به دارنده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه‌های موشکی جهان تبدیل کردند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش دانش و فناوری بومی در توسعه توان موشکی کشور بیان کرد: مردانی در تراز شهید تهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده و سردار قهرمان موسوی، با طراحی و ساخت انبوه پهپاد‌ها و موشک‌ها با کلاهک‌های مانورپذیر و نقطه‌زن، موازنه قدرت را به نفع ایران و ملت‌های مسلمان منطقه تغییر دادند.

دکترین دفاعی ایران بر افزایش هزینه تجاوز برای دشمن استوار است

ابوترابی‌فرد با تشریح مبانی دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: دکترین دفاعی ایران بر یک محاسبه دقیق استوار است؛ باید هزینه تجاوز را برای مهاجم، حتی آمریکا، نامتناسب کرد و راهبرد دشمن را با پرتاب‌های نقطه‌زن، کلاهک‌های مانورپذیر تا لحظه برخورد و بالاترین تراکم آتش در هم کوبید.

وی با اشاره به پیشرفت‌های موشکی کشور ادامه داد: موشک‌های بالستیک نقطه‌زن، رادارگریز و بقاپذیر، با کلاهک‌های سنگین، برد چند هزار کیلومتری و سوخت جامد و مایع، بلوغ فناوری زرادخانه‌های موشکی ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

ایران به جمع کشور‌های دارای چرخه کامل فضایی پیوسته است

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به دستاورد‌های فضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تهران با پرتاب ماهواره‌های بومی به مدار زمین به وسیله ماهواره‌بر‌های ساخت داخل، به جمع کشور‌های محدودی پیوسته است که از چرخه کامل فضایی برخوردارند.

وی افزود: فرزندان تربیت‌شده در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور، چرخه کامل طراحی و ساخت ماهواره، پرتابگر، پایگاه پرتاب و ایستگاه دریافت را در دستان قدرتمند خود دارند.

جنگ رمضان موازنه قدرت را به نفع ایران تغییر داد/ آمریکا در آستانه خروج از منطقه قرار دارد

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات پس از جنگ رمضان، از ظهور قدرت نامتقارن ایران به‌عنوان مهم‌ترین پیامد راهبردی این جنگ یاد کرد و گفت: عملیات آمریکا برای جلوگیری از اعمال قدرت ایران، چه‌بسا نتیجه معکوس داشته و روند خروج آمریکا از منطقه را شتاب بخشیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه تهران، با اشاره به پیشرفت‌های صنعت هوافضای کشور اظهار کرد: پیشرفت در حوزه پرتابگر‌های فضایی، به‌طور مستقیم توان موشکی ایران را ارتقا بخشیده است. امروز هوافضا هم آزمایشگاه فناوری‌های حساس، هم سکوی اقتدار ایرانیان و هم خالق امنیت برای ایران و ملت‌های منطقه است.

وی با اشاره به راهبرد دفاعی ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: این راهبرد با ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و به دست دلیرمردان ارتش امروز در حال تحقق است و بر اساس آن، باید در برابر هرگونه تهدید در هر نقطه‌ای از جهان، پاسخی فوری، مؤثر و متناسب ارائه شود.

خطیب نماز جمعه تهران، رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه را جلوه‌ای افتخارآفرین از این آمادگی دانست و برای افزایش قدرت و توان نیرو‌های مسلح و استحکام صفوف ملت، میدان و نظام اسلامی دعا کرد.

افول هژمونی آمریکا با شتابی فراتر از انتظار در حال وقوع است

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل و منطقه اظهار کرد: امروز جهان و به‌ویژه منطقه حساس جنوب غرب آسیا در آستانه تحولات بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفته است. هژمونی آمریکا و قدرت امپراتوری غرب به‌صورت اصولی و با شتابی دور از انتظار رو به ضعف نهاده و رنگ باخته است.

وی افزود: ایران به‌عنوان قدرتی نوظهور در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی قدرت و تغییر موازنه به نفع ملت‌های منطقه و محور مقاومت ایفا کرده است.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه کوتاه شدن دست واشنگتن از ذخایر عظیم انرژی منطقه و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در افول قدرت آمریکا خواهد داشت، به دیدگاه‌های زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا، اشاره کرد.

وی گفت: برژینسکی در کتاب «آمریکا و بحران قدرت جهانی» که بیش از ربع قرن پیش نگاشته است، درباره وضعیت آمریکا در منطقه خاورمیانه می‌نویسد که موقعیت این کشور به‌صورت آشکار رو به وخامت می‌رود و کاهش قدرت آن به معنای پایان نفوذ ژئوپلیتیکی واشنگتن در خاورمیانه خواهد بود.

ابوترابی‌فرد افزود:‌ای کاش برژینسکی امروز حضور داشت و افول کنونی آمریکا را مشاهده می‌کرد.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تحولات منطقه تصریح کرد: امام خمینی (ره) با برافراشتن پرچم اسلام و فراخوان ملت ایران برای بازگشت به هویت دینی و اسلامی خویش، رستاخیز ملی ایرانیان را در برابر استبداد و استعمار سامان بخشید و نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: رهبر شهید انقلاب، این رستاخیز ملی ایرانیان را به رستاخیز جهان اسلام تبدیل کردند. معمار تمدن نوین اسلامی بر حیات عقلانی، ایمانی و اخلاقی پای فشردند و بر رشد و شکوفایی علمی، تولید دانش و دستیابی به فناوری‌های نوین تأکید داشتند.

وی با اشاره به آموزه قرآنی «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» اظهار کرد: وحدت ملی، انسجام اسلامی و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ، در اندیشه و اراده ملت بزرگ ایران و امت سرافراز اسلام جاری شده است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به مقاومت ملت‌های منطقه گفت: امروز آزادگان جهان در برابر پایداری و ایستادگی مردان، زنان و کودکان مقاوم و خستگی‌ناپذیر غزه، لبنان متحد و سلحشوران مقتدر حزب‌الله سر تعظیم فرود آورده‌اند و دلیرمردان پیروز یمن را تحسین می‌کنند.

ابوترابی‌فرد در ادامه برای تبیین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و معادلات قدرت، به مقاله‌ای از مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، اشاره کرد و گفت: این مقاله حدود یک ماه پیش و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، پس از گذشت حدود هشت ماه از شکست سنگین این کشور منتشر شده است.

وی با اشاره به بخشی از این مقاله اظهار کرد: فرومن سخنان خود را با این عبارت آغاز می‌کند که «در هیاهوی روزانه جنگ ایران، احساس درماندگی در آمریکا طبیعی است». این سخن را نه یک چهره دانشگاهی، بلکه رئیس شورای روابط خارجی آمریکا بیان می‌کند و از نگاه او، احساس سرخوردگی و سردرگمی پس از هشت ماه، امری طبیعی است.

خطیب نماز جمعه تهران با مقایسه فضای داخلی ایران و آمریکا افزود: در حالی که در آمریکا احساس سرخوردگی و سردرگمی وجود دارد، در ایران احساس پیروزی، اقتدار و برنامه‌ریزی برای آینده در سطحی برتر و با اقتداری بیشتر جریان دارد.

وی با اشاره به تحلیل فرومن از عوامل این سرخوردگی ادامه داد: یکی از نکاتی که او مطرح می‌کند این است که عملیاتی که با هدف جلوگیری از اعمال قدرت ایران انجام شد، چه‌بسا نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است.

ظهور قدرت نامتقارن ایران، مهم‌ترین پیامد راهبردی جنگ رمضان است

ابوترابی‌فرد با اشاره به دومین محور تحلیل رئیس شورای روابط خارجی آمریکا گفت: از نظر او، مهم‌ترین پیامد راهبردی جنگ، ظهور قدرت نامتقارن ایران و آشکار شدن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به بازتاب توان موشکی ایران در رسانه‌های خارجی تصریح کرد: روزنامه اسرائیل هیوم نوشته است که قدرت موشکی ایران، رژیم صهیونیستی را بی‌دفاع کرده است؛ باید گفت قدرت موشکی ایران، آمریکا را نیز بی‌دفاع کرده است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بخش دیگری از مقاله فرومن اظهار کرد: او می‌نویسد قدرت نامتقارن به ایران این توانایی را داده است که بزرگ‌ترین دارایی خود، یعنی کنترل تنگه هرمز، را به یک سلاح اقتصادی تبدیل کند و فشار‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد آورد.

وی افزود: این تحلیل را رئیس شورای روابط خارجی آمریکا مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت ایران تنها به عرصه نظامی محدود نیست، بلکه ظرفیت اثرگذاری بر معادلات اقتصادی جهان را نیز در اختیار دارد.

پایگاه‌های آمریکا در منطقه به جای تأمین امنیت، به عامل تهدید تبدیل شده‌اند

ابوترابی‌فرد با اشاره به بخش دیگری از مقاله رئیس شورای روابط خارجی آمریکا بیان کرد: فرومن می‌نویسد ایران خواسته است آمریکا را از منطقه بیرون کند. ایالات متحده در مقابل، حضور خود را در ۱۳ پایگاه در کشور‌های شریک، از جمله بحرین، کویت و قطر، گسترش داده بود.

وی ادامه داد: ایران در جنگ رمضان این منطق را وارونه کرده است؛ کشور‌هایی که پیش‌تر وجود این پایگاه‌ها را برای تأمین امنیت خود می‌خواستند، اکنون به دلیل حضور همین پایگاه‌ها در معرض هدف قرار گرفتن قرار گرفته‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به پرسش مطرح‌شده در مقاله درباره آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: فرومن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کشور‌های میزبان می‌خواهند این پایگاه‌ها را بازسازی کنند و نیرو‌های آمریکایی دوباره به آنها بازگردند؟ خود او نیز پاسخ می‌دهد که روند طولانی جمع کردن جنگ‌های پرهزینه ۳۰ ساله آمریکا، با این جنگ شتاب خواهد گرفت؛ به این معنا که پایگاه‌های آمریکا از منطقه جمع خواهند شد.

کشور‌های منطقه باید نظم امنیتی آینده را تعریف کنند

ابوترابی‌فرد با تأکید بر پیامد‌های تحولات جدید منطقه اظهار کرد: در چنین شرایطی، نظم منطقه‌ای را کشور‌های منطقه تعریف خواهند کرد و این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری ساختاری بدیع و قدرتمند منجر شود؛ ساختاری متشکل از یک نظام یا شبکه‌ای از ائتلاف‌ها میان کشور‌های همسایه که به تأمین امنیت جمعی خود متعهد باشند.

وی در ادامه به نشست امنیتی اخیر تهران با حضور مقام‌های ارشد کشور‌های منطقه اشاره کرد و گفت: نشست تهران با حضور وزیر دفاع عربستان، مقام ارشد اطلاعاتی کشور همسایه و دوست، ترکیه، و رئیس ارتش پاکستان، کشور دوست و برادر ما، برگزار شد.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: حضور این سه مقام ارشد نظامی و امنیتی در تهران و دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی برای طراحی نقشه راه آینده امنیت، حول اقتداری که ایران امروز برای ملت‌های منطقه آفریده است، آغاز راهی است که ان‌شاءالله بر اقتدار امت اسلام خواهد افزود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این مسیر، امنیتی پایدار را برای ملت‌های منطقه به ارمغان آورد و دست آمریکا و غرب را از ذخایر عظیم اقتصادی و موقعیت سیاسی منطقه کوتاه کند.