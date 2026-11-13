کد خبر: 1390169
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: می‌خواهم قبل از ترک کاخ سفید، پرونده کوبا را ببندم

2 ترامپ مدعی شد قصد دارد پیش از ترک کاخ سفید، «پرونده کوبا را ببندم» و دولت او «به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر دارد.»

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: «می‌خواهم پیش از آنکه بروم، کار کوبا را تمام کنم.»

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «ما به دقت اوضاع را رصد می‌کنیم؛ وضعیت آنجا بسیار بد است. آنجا اساسا یک جای شکست‌خورده است؛ یک کشور شکست‌خورده، یا هر اسم دیگری که بخواهید روی آن بگذارید.»

او اشاره کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که اصالتا کوبایی است بسیار مشتاق انجام این کار است.

ترامپ همچنین گفت که در ایالت فلوریدا، اکثریت قاطع آرای کوبایی‌تبار‌ها را به دست آورده است و افزود: «خیلی دوست دارم بتوانم این کار را برای مردم انجام دهم؛ برای آن دسته از کوبایی‌هایی که از کشورشان آمدند و به آمریکا پناه آوردند.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا از اقدام نظامی علیه کوبا استفاده می‌کند یا نه نیز گفت که «قطعا چنین گزینه‌ای را در نظر خواهد گرفت».

ترامپ بار‌ها تلویحا گفته است که احتمال مداخله در کوبا وجود دارد و اخیرا نیز مدعی شده که به نظرش کوبا «به‌زودی سقوط خواهد کرد».

دوره ریاست جمهوری ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان برسد.

دولت آمریکا اخیراً دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه کوبا اعمال کرده و بحران‌های اقتصادی و انرژی که سال‌هاست این کشور را درگیر کرده و همچنین بحران انسانی در این کشور کارائیبی با ۹.۴ میلیون نفر جمعیت را تشدید کرده است.

واشنگتن انتظار خود را از تغییر مسیر سیاسی و اقتصادی کوبا و فاصله گرفتن دولت آن از قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه، بر اساس ملاحظات امنیت ملی ایالات متحده، ابراز کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، روسیه ، کوبا
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