کد خبر: 1390165
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اتحادیه اروپا بر سر تعیین مذاکره‌کننده با روسیه دچار چند دستگی است

3 منابع مطلع گزارش دادند اتحادیه اروپا بر سر اینکه چه کسی می‌تواند نماینده بروکسل در مذاکرات با روسیه باشد، دچار اختلاف و چند دستگی شده است.

جوان آنلاین: گروه اول از آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا حمایت می‌کند. دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان فاش نشوند، گفتند که او به دلیل جایگاه نهادی‌اش کاندیدای بهتری است.

به گزارش ایسنا، به نوشته پالتیکو، گروه دوم در حال تلاش برای مذاکره‌کنندگانی از فرانسه و آلمان هستند که هر دو تمایلی به واگذاری جایگاه خود در میز مذاکره به بروکسل ندارند.

گروه سوم، که آن را منزوی‌ترین گروه توصیف کرده‌اند، از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

بااین‌حال، شماری از دیپلمات‌ها معتقدند موضع ضدروسی او باعث می‌شود نتواند مذاکره‌کننده‌ای بی‌طرف یا موثر باشد.

بعضی‌ها هم پیشنهاد انتخاب کالاس را شوخی خوانده‌اند و گفته‌اند او احتمالا بدترین کسی است که می‌شود برای مذاکرات انتخاب کرد.

در ۱۲ نوامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیداری با استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی گفت که دوست دارد ایالات متحده با کشور‌های اروپایی همکاری کند تا آنها بتوانند تصمیم بگیرند که چه می‌خواهند؛ صلح یا جنگ.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، روسیه ، بروکسل
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