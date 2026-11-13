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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تنش بین تل‌آویو و پاریس؛ پاسخ فرانسه به ممنوعیت ورود ملانشون

3 در پی اقدام رژیم صهیونیستی در ممنوعیت ورود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به اراضی اشغالی، وزیر خارجه فرانسه این تصمیم را «عوام‌فریبی» خواند.

جوان آنلاین: ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اقدام تل‌آویو در ممنوعیت ورود ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به اراضی اشغالی را به شدت تقبیح کرد و آن را تصمیمی عوام‌فریبانه توصیف نمود.

به گزارش ایسنا، بارو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تصمیم عوام‌فریبانه از سوی دولتی اتخاذ شده که بار‌ها قوانین بین‌المللی را نقض کرده است؛ رویکردی که صرفاً به نفع جریان‌هایی از جمله حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر تمام می‌شود که به دنبال بهره‌برداری سیاسی از مناقشه اسرائیل و فلسطین برای اهداف شخصی خود هستند. با این حال، فرانسه بدون خستگی به دفاع از راه‌حل دو دولتی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو ملت ادامه خواهد داد.»

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، از ممنوعیت ورود ملانشون و ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب مذکور به اراضی اشغالی خبر داده بود. وزارت خارجه صهیونیستی مدعی شد که این سیاستمداران فرانسوی با اظهارات خود در پی ترویج اتهامات علیه تل‌آویو بوده‌اند.

این تصمیم رژیم اشغالگر به دنبال مواضع اخیر ملانشون در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ اتخاذ شد؛ جایی که وی متعهد گردید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، نیروی دریایی فرانسه را برای شکستن محاصره غزه و اسکورت کاروان‌های دریایی غیرنظامی به کار گیرد. 

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین حاکی از آن است که برنامه انتخاباتی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر شامل تحریم کابینه بنیامین نتانیاهو و تعلیق موافقت‌نامه شراکت میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی است.

در واکنش به این تصمیم، ژان لوک ملانشون در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد که اصلاً تقاضایی برای ورود به اراضی اشغالی نداشته است.

وی با تأکید بر اینکه خط مشی سیاسی او مبتنی بر احترام به حقوق بین‌الملل و رد سیاست اعمال زور است، افزود: «اگر به قدرت برسیم، آنچه را باید، صراحتاً بیان خواهیم کرد.» نامزد چپ‌گرایان فرانسه همچنین متعهد شد که در صورت راه‌یابی به قدرت، نسل‌کشی در غزه، شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و روند تدریجی الحاق جنوب لبنان و جولان اشغالی را به شدت محکوم کند.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، ملانشون با کسب آرایی میان ۱۸ تا ۱۹ درصد، پس از مارین لوپن در جایگاه دوم قرار دارد و فاصله خود را با نامزد‌های احزاب میانه و راست به حدود ۷ درصد رسانده است. او که برای چهارمین بار بخت خود را در انتخابات می‌آزماید، اخیراً کتاب برنامه‌های انتخاباتی خود تحت عنوان «آینده مشترک» را در جمع بیش از ۲۰ هزار تن از هوادارانش در شهر لوبورژه ارائه کرد؛ برنامه‌ای شامل حدود هزار اقدام عملیاتی که هدف آن گسست کامل از رویه‌های سیاسی پیشین حتی در اردوگاه چپ سوسیالیست است و بسیاری او را جدی‌ترین گزینه برای شکست جریان راست افراطی می‌دانند.

برچسب ها: فرانسه ، رژیم صهیونیستی ، ‌فلسطین
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