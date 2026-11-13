ولگوگراد منفجر شد

جوان آنلاین: در پی حمله پهپادی اوکراین به منطقه ولگوگراد در جنوب روسیه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در محدوده صنعتی این شهر رخ داد و گزارش‌های اولیه از درگیر شدن تأسیسات پالایشگاهی این منطقه حکایت دارند.

به گزارش فارس، این حمله در بامداد جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ رخ داده و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها، شعله‌های آتش و دود ناشی از حریق را در منطقه صنعتی ولگوگراد نشان می‌دهد.

آندری بوچاروف، فرماندار منطقه ولگوگراد، وقوع حمله پهپادی و آتش‌سوزی در بخش صنعتی جنوبی شهر را تأیید کرده است. با این حال، جزئیات خسارت واردشده به تجهیزات پالایشگاهی و میزان اختلال احتمالی در فعالیت تأسیسات هنوز مشخص نیست.

یکی از بزرگ‌ترین مراکز پالایش نفت روسیه هدف قرار گرفت

پالایشگاه ولگوگراد که متعلق به شرکت نفتی لوک‌اویل است، از تأسیسات مهم پالایشی روسیه به شمار می‌رود و ظرفیت فرآورش سالانه آن حدود ۱۵ میلیون تن نفت خام اعلام شده است.

این مجموعه در تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل و سایر محصولات نفتی نقش دارد و فعالیت آن برای تأمین سوخت و زنجیره توزیع فرآورده‌های نفتی روسیه اهمیت دارد.

با این حال، هنوز مشخص نیست کدام بخش از تأسیسات آسیب دیده و آیا حمله اخیر موجب توقف کامل یا کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه شده است.

افزایش فشار بر زیرساخت‌های انرژی روسیه

حملات پهپادی به پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی روسیه در جریان جنگ اوکراین به یکی از عوامل افزایش هزینه‌های عملیاتی صنعت انرژی این کشور تبدیل شده است.

آسیب به واحد‌های فرآورش نفت می‌تواند علاوه بر هزینه تعمیر تجهیزات، موجب اختلال در برنامه تولید و افزایش نیاز به جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی میان مناطق مختلف شود.

در صورت طولانی شدن توقف فعالیت یک پالایشگاه، تأمین سوخت در مناطق وابسته به تولید آن نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. با این حال، ارزیابی چنین پیامدی درباره حمله اخیر ولگوگراد به انتشار اطلاعات دقیق‌تر درباره میزان خسارت بستگی دارد.

پیامد‌های احتمالی حمله برای بازار انرژی

حمله به پالایشگاه ولگوگراد از آن جهت اهمیت دارد که روسیه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و فرآورده‌های نفتی جهان است و اختلال در زیرساخت‌های پالایشی آن می‌تواند بر توازن عرضه فرآورده‌ها اثر بگذارد.

تأثیر این حادثه بر بازار جهانی انرژی به میزان خسارت، مدت احتمالی توقف تولید و توان سایر پالایشگاه‌های روسیه برای جبران کاهش عرضه بستگی خواهد داشت.

در شرایط کنونی، هرچند وقوع آتش‌سوزی در منطقه صنعتی ولگوگراد گزارش شده، اما هنوز اطلاعات کافی برای برآورد خسارت اقتصادی یا تعیین میزان کاهش تولید پالایشگاه منتشر نشده است.