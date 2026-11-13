جزئیات قرارداد پوچتینو با منچستر یونایتد

جوان آنلاین: منچستر یونایتد مائوریسیو پوچتینو را به عنوان سرمربی جدید و جانشین مایکل کریک انتخاب کرد.

به گزارش ایسنا، به گزارش رسانه اتلتیک، مدیران منچستریونایتد با توجه به قرارداد پوچتینو با فدراسیون فوتبال آمریکا، مبلغ ۱۰ میلیون دلار غرامت به این نهاد پرداخت کردند تا این مربی آرژانتینی را جذب کنند.

انتظار می‌رود پوچتینو قراردادی تا تابستان ۲۰۲۹ با شیاطین سرخ امضا کند.

منچستریونایتد در اولین دیدار بعد از پایان تعطیلات دیدار‌های ملی، با حضور مربی جدید خود به مصاف لیورپول خواهد رفت.

پوچتینو سابقه هدایت تاتنهام و چلسی را در لیگ برتر انگلیس داشته است و تنها افتخارات او در پاری سن ژرمن کسب شد؛ جایی که با این تیم توانست سوپرجام، جام حذفی و لیگ فرانسه را کسب کند ولی در سال دوم ناکام ماند.

منچستریونایتد با کسب یک برد در ۱۰ بازی لیگ برتر در رده هجدهم جدول و در منطقه سقوط به دسته پایین‌تر است.