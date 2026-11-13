یمن: جنگ واقعی هنوز شروع نشده است؛ احتمال فروپاشی رژیم آل سعود

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که نیرو‌های مسلح این کشور هنوز وارد نبرد واقعی نشده‌اند و تشدید همه جانبه درگیری‌ها ممکن است به فروپاشی رژیم آل سعود سعودی منجر شود.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد که ساختار حکومتی عربستان سعودی شکننده و متکی به چاه‌های نفت است. عملیات نیرو‌های مسلح یمن پیامد‌های گسترده‌ای به دنبال دارد، اما آنها هنوز اقدام به تشدید گسترده درگیری‌ها نکرده‌اند.

الاسد بیان کرد که تمامی فرماندهان و افسرانی که تجاوز نظامی علیه یمن را مدیریت می‌کنند تابعیت سعودی دارند. پیروزی نیرو‌های مسلح یمن در دو نبرد ساحل غربی و استان تعز فشار سنگینی بر ریاض و حتی واشنگتن وارد کرده است.

وی ادامه داد که مردم یمن از موضع دفاعی وارد عمل شده‌اند و آغاز تجاوز نبوده‌اند. روند تولید تسلیحات نظامی در یمن مسیری راهبردی، بلندمدت و مستمر است.