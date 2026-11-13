قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۲۲ آبان ماه

امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ قیمت طلای جهانی پس از کاهش در روز گذشته، به دلیل رشد تقاضا، دوباره افزایش یافت.

جوان آنلاین: امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی برای تحویل فوری، با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به ۳۹۱۸ دلار و ۵۹ سنت رسید.

این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۶ درصد کاهش قیمت داشته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با یک درصد افزایش، در ۳۹۲۲ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا روز گذشته پنجشنبه ۲۱ آبان ماه، هم‌زمان با افزایش قیمت نفت که موجب بروز نگرانی‌هایی در مورد تورم بالاتر و نرخ‌های بهره بیشتر شد، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسید.

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش، به ۵۰ دلار و ۲۷ سنت و هر اونس پالادیوم نیز با ۱.۸ درصد افزایش، به ۱۰۱۱ دلار و ۶۵ سنت رسید. اما هر دو فلز در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفتند.

هر اونس پلاتین نیز با یک درصد افزایش، به ۱۵۳۳ دلار و ۲۹ سنت رسید و در مسیر ثبت رشد هفتگی ملایمی قرار گرفت.