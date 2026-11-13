کد خبر: 1390155
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات گسترده معترضان در شهر‌های مختلف فرانسه

3 گروه‌ها و جنبش‌های مختلف در فرانسه قصد برگزاری تظاهرات اعتراضی گسترده طی فردا را دارند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، جنبش جلیقه زردها، گروه‌های جوانان، اتحادیه‌های کارگری و شمار دیگری از نهاد‌های مدنی در فرانسه از قصد و نیت خود برای برگزاری تظاهرات گسترده طی فردا شنبه خبر دادند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش پیش بینی می‌شود این تحرکات اعتراض آمیز در برخی شهر‌ها به ویژه پاریس با یکدیگر ادغام شده و گسترده‌تر شوند.

بنیامین بال، عضو جنبش جلیقه زرد‌ها اعلام کرد که تمامی اعتراضات چه در ارتباط با حقوق کودکان چه در مخالفت با خشونت پلیس و چه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در مسیر‌های مشترک برگزار خواهند شد یا در یک نقطه به یکدیگر می‌پیوندند.

لازم به ذکر است موج کنونی اعتراضات در فرانسه از اواسط سپتامبر گذشته آغاز شد. در آن زمان دانش آموزان دبیرستانی در حومه پاریس برای مطالبه بهبود شرایط مدارس خود به خیابان‌ها آمدند. پس از آن، معترضان خشمگین از افزایش قیمت‌ها نیز به این اعتراض‌ها پیوستند و دامنه تظاهرات به مناطق دیگر فرانسه گسترش یافت.

فرانسه در روز پنجشنبه ۵ نوامبر جاری شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات دو ماه گذشته بود. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۷۵ هزار نفر در این اعتراض‌ها شرکت کردند، اما اتحادیه‌های کارگری شمار شرکت کنندگان را حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کردند.

برچسب ها: تظاهرات گسترده ، فرانسه ، جلیقه‌زردها
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