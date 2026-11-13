کد خبر: 1390154
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
سیاست » اخبار کلی

رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین منهدم شد

3 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۲ اعلام کرد: رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

جوان آنلاین: متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین
و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ماعتدی علیکم

مردم قهرمان و عظیم الشأن ایران اسلامی حماسه تاریخی ایستادگی هشت ماهه شما در مقابل ظلم و استکبار جهانی ملت‌ها را بیدار کرد و جوانان کشور‌های متعدد را به میدان آورده است.

فرزندان غیرتمند شما در میدان رزم نیز با توکل به خدای متعال و دلگرم به این پشتوانه بی پایان مردمی کماکان افتخار می‌آفرینند.

رزمندگان هوافضای سپاه ساعتی پیش در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند.

این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمزه است در صورت تکرار تخلفات و تجاوز‌ها نیروی هوا فضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده باش کامل قرار دارد.

شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند با تنبیهات جدی تری مواجه خواهند شد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

برچسب ها: آمریکا ، بحرین ، سپاه پاسداران
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